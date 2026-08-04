Administrativ assistent inom bygg
Darmex AB / Byggjobb / Sollentuna Visa alla byggjobb i Sollentuna
2026-08-04
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, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
DARMEX AB söker en noggrann, ansvarstagande och motiverad assistent som vill bli en del av vårt team.
Erfarenhet från byggbranschen är meriterande men inget krav – vi erbjuder introduktion och utbildning.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
• Hjälpa till med förberedelse och inlämning av anbud
• Strukturera och hantera projekt- och anbuds dokumentation
• Arbeta med projektunderlag, ritningar och digitala system
• Stötta kalkylatorer och projektledare i det dagliga arbetet
• Övriga administrativa uppgifter inom byggverksamheten
Svenska är ett krav, både i tal och skrift. Kunskaper i engelska, ryska och/eller lettiska är meriterande.
Anställningsform: Heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Om DARMEX AB
Vi arbetar med bygg- och infrastrukturarbeten i Sverige. Våra kunder är kommuner samt både stora och mindre privata företag.
Vi satsar även på digitalisering, nya tekniska lösningar och effektivare arbetssätt inom byggbranschen.
Hos oss blir du en del av ett multikulturellt team med många års erfarenhet av den svenska byggbranschen.
Vi söker dig som är strukturerad, datorvan, nyfiken och vill utvecklas tillsammans med företaget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: info@darmex.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Darmex AB
(org.nr 556569-9641)
194 61 UPPLANDS VÄSBY Jobbnummer
10021409