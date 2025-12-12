Administrativ assistent
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd. Arbetsplatsen för denna tjänst är på Vendelgårdens särskilda boende, cirka 7 min promenad från tågstationen i Örbyhus.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
Är du en noggrann och lösningsorienterad person som vill arbeta i en dynamisk miljö där din insats verkligen gör skillnad? Då kan du vara den vi söker! Som administratör hos oss på Vendelgården kommer du att spela en central roll i att säkerställa att vår verksamhet flyter på smidigt.
Du fyller en viktig funktion som stöd till enhetschefen i det dagliga arbetet. Du kommer att hantera administrativa uppgifter såsom daglig bemanning och schemaläggning samt att vara en viktig kontaktpunkt för både medarbetare, brukare och anhöriga. Arbetet är varierande och uppgifterna kan snabbt skifta, därför söker vi dig som har lätt att anpassa dig till nya situationer. Ditt arbete bidrar direkt till att våra projekt och processer hålls i rullning och att våra brukare får bästa möjliga service. I ditt arbete är det viktigt med god samarbetsförmåga, att vara inlyssnande, och att du kan självständigt planera och organisera ditt arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi kommer att kalla till intervjuer löpande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Minst en gymnasial examen, krav.
* Tidigare arbetslivserfarenheter av ett administrativt arbete, krav.
* Goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift, krav.
* Goda kunskaper i Officepaketet, krav.
* Erfarenhet av schemaläggning, krav.
* Utbildning inom administration, meriterande.
ÖVRIGT
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Ersättning

Enligt avtal.
Tierps kommun, Vendelgården Särskilt boende
Enhetschef
