Adjunkt i kemi och matematik
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-05-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Uppsala
eller i hela Sverige
Ämnesområde
Kemi och matematik
Ämnesbeskrivning
Kemi och matematik samt ämnesdidaktik och metodik.Publiceringsdatum2026-05-27Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår undervisning i kemi och matematik inom den behörighetsgivande utbildningen (tekniskt basår). Även undervisning i matematik och kemi på högskoleingenjörsprogrammet i kemiteknik kan ingå. I arbetet ingår examination, handledning av projekt, samt kursutveckling. Undervisningen sker på svenska.
Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt är den som har
avlagt examen på grundnivå eller avancerad nivå inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens.
yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.
Det är av högsta betydelse att den sökande har
Pedagogisk skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
Ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll.
Förmåga att handleda studenter i deras utveckling och att förbereda dem för vidare studier och arbetsliv.
God förmåga att kommunicera på svenska.
Undervisningserfarenhet på gymnasium.
Det är av näst högsta betydelse att den sökande har
Behörighet att undervisa i kemi och matematik på gymnasienivå.
Undervisningserfarenhet på högskola.
Det är även av betydelse att den sökande har
Undervisningserfarenhet i fysik på gymnasienivå.
Administrativ skicklighet.
Högskolepedagogisk utbildning.
Yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll.
Yrkeserfarenhet utanför högskolan.
Skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området.
Förmåga att samverka med det omgivande samhället.
Förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter .Så ansöker du
Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.
För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 8 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa Kontakt
Prefekt
Sara Naumann stn@kth.se +4687906504 Jobbnummer
9930931