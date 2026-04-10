Adas Function Test Engineer
Är du en driven civilingenjör inom elektroteknik, mekatronik eller likande? Vill du arbeta i teknikens framkant och vara med och säkerställa framtidens säkra fordon? Vi söker nu en ingenjör med intresse för ADAS-funktionstestning, där du får en central roll i att verifiera och kvalitetssäkra avancerade förarstödssystem.
Om tjänsten:
I rollen kommer du att arbeta med testning av funktioner kopplade till exempelvis automatiserad parkering, nödbroms och sensorbaserade säkerhetssystem. Du analyserar systembeteenden, identifierar avvikelser och säkerställer att funktionerna fungerar pålitligt i verkliga trafiksituationer.
Tjänsten innebär även mycket resor, där du får möjlighet att arbeta i olika miljöer och testa systemen i verkliga förhållanden. Det passar dig som trivs i en dynamisk roll och uppskattar variation i vardagen.
Du blir en del av en innovativ miljö där du arbetar nära både mjukvara och hårdvara, med stora möjligheter att utvecklas inom test, systemförståelse och framtidens mobilitet.
Mer specifikt kommer du att:
Arbeta med kravhantering och kravanalyser.
Bryta ner krav för system och se till att dessa implementeras korrekt.
Vara delaktig i projekt som berör ADAS-system , komponenter, kameror och ECU:er och verifiering för fordon.
Vi söker dig som: Har en civilingenjörsutbildning inom elektroteknik, mekatronik eller likvärdigt område.
Har minst 3 års erfarenhet inom validering av ADAS-funktionstestning.
Är flytande i svenska och engelska i både tal och skriv, detta då språket kommuniceras internt såväl som externt.
Vidare kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. Som System Design Engineer tror vi att du är driven, innovativ och hjälpsam i ditt arbete. Vi ser gärna att du tar egna initiativ och har lätt för att skapa ett helhetsperspektiv. Då teamet arbetar tätt med varandra, krävs att du besitter en god kommunikationsförmåga och att du har lätt för att ta på dig nya ansvarsområden.
Övrig information: Omfattning: Heltid
Start: Omgående/Enligt överenskommelse
Placering: Göteborg
Rekryteringsansvarig: Hanna Andersson
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
Om Friday:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag! Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uoonår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Kungsportsavenyn 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Friday Kontakt
Consultant Manager
Hanna Andersson hanna.andersson@friday.se
