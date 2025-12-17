Actitreat söker behandlingspersonal till Borggård HVB
Actitreat AB / Behandlingsassistentjobb / Finspång Visa alla behandlingsassistentjobb i Finspång
2025-12-17
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Actitreat AB i Finspång
, Norrköping
eller i hela Sverige
Hej du som brinner för att hjälpa ungdomar!
Unga lever idag med utmaningar som inte fanns för några år sedan. Problem med psykisk ohälsa och att hamna i destruktiva sociala sammanhang är förödande på individnivå och en stor utmaning på samhällsnivå.
Vi finns här för att hjälpa dessa barn och ungdomar.
Vi tycker att alla barn och ungdomar skall ges en chans till ett gott liv. Många barn saknar dock den grundtrygghet som behövs för att lyckas. Hos oss ger vi dessa barn trygghet och stöttning för att må bättre och att utvecklas socialt och som individer.
Du kan vara med och göra skillnad.
Vill du vara med att i din yrkesroll bidra till att dessa barn, som har det allra svårast, kan få en chans att lyckas i livet? Då ska du söka detta jobb. Detta är ett givande arbete där varje lyckad arbetsinsats ökar chansen för att ett barn ska lyckas i livet.
Vi arbetar och har roligt tillsammans
Tillsammans är vi starka. För att nå bästa resultat arbetar vi tätt med varandra, stöttar och uppmuntrar kollegor för att vi som lag skall lyckas och ha roligt på jobbet. Här har du alltid en chef eller kollega att fråga och ta stöd av.
Läs mer om tjänsten och ansök via följande länk:
jobb.actitreat.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Actitreat AB
(org.nr 556938-5346), http://www.actitreat.se
Skidbacksvägen 2 (visa karta
)
612 75 HÄLLESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borggård HVB Kontakt
Föreståndare
Jennie Spångberg jennie@actitreat.se 0739888122 Jobbnummer
9650978