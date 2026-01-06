Accounts Payable Specialist
2026-01-06
Vil du jobbe med helhetlige finansprosesser og finansiell rapportering i et av Norges største mediekonsern?
Vi ser etter en detaljorientert og analytisk Accounts Payable Specialist med kompetanse innen Purchase to Pay (P2P)-prosesser. I denne rollen vil du ha ansvar for P2P-prosessene, jobbe på tvers av O2C og P2P, for å sikre høy kvalitet på finansielle data, samt etterlevelse av IFRS og lokal GAAP på tvers av land og selskaper. Du vil spille en kritisk rolle i å optimalisere transaksjonsbaserte finansprosesser, forbedre dataintegritet og støtte nøyaktig og tidsriktig rapportering i en global organisasjon.
Vi tror du vil lykkes i rollen dersom du er selvstendig og initiativrik, håndterer ansvar proaktivt, liker å løse nye utfordringer og ta beslutninger i et dynamisk miljø.
Som en del av purchase-to-pay vil du blant annet ha ansvar for:
- Kontering og kontroll av fakturadetaljer i henhold til regnskapsprinsipper, inkludert kontroll av tilhørende moms og fradrag
- Håndtering av betalingsprosesser og remittering for inngående fakturaer og kundebetalinger
- Løpende bokføring knyttet til leverandørtransaksjoner
- Bidra til månedlige og årlige regnskapsavslutninger og analyse av leverandørgjeld
- Sikre etterlevelse av interne retningslinjer og regnskapsprinsipper
- Bidra til kontinuerlig forbedring av finansprosesser og automatiseringsinitiativer på tvers av O2C og P2P
- Delta i digitaliserings- og prosessoptimaliseringsprosjekter
- Gi veiledning og opplæring i finanssystemer og digitale verktøy
Vi ser etter deg som har:
- 1-3 års erfaring med P2P, regnskapsføring, finansiell analyse, controlling eller lignende
- Kjennskap til momsregelverk og håndtering av fradrag i Norge, Sverige og Finland
- Evne til å identifisere prosessineffektivitet, foreslå og operasjonalisere forbedringer
- Sterke numeriske og regnskapsmessige ferdigheter
- Analytisk tankesett og erfaring med avstemminger og håndtering av avvik mellom hovedbok og underliggende reskontro
- Relevant systemkompetanse (D365 er en fordel)
- Kompetanse og erfaring med excel
- Behersker norsk og/eller svensk muntlig og skriftlig
Uavhengig journalistikk - det er vårt oppdrag
Mediekonsernet Schibsted Media har noen av Nordens sterkeste mediemerkevarer i porteføljen, som VG, Aftenposten, E24, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Omni og Podme.
Hver dag bruker nesten syv millioner mennesker våre redaktørstyrte medier for å bli oppdatert, engasjert og underholdt - gjennom tekst, lyd, bilder og video. Tilliten fra brukerne våre er helt avgjørende for oss. Og for å opprettholde den tilliten, er vi opptatt av sannhet, verifiserbarhet og transparens.
Våre 2800 ansatte er basert i Oslo, Bergen, Stavanger, Stockholm, Helsinki, Krakow og Gdansk. Og vi er avhengig av dem alle for å lykkes, gjennom tett samarbeid på tvers av redaksjoner, produkt- og teknologimiljøer, og abonnement- og annonseenhetene.
Det som startet som Christian Schibsteds lille boktrykkervirksomhet i daværende Christiania (Oslo) i 1839, er i dag et av Nordens ledende medieselskaper. Vår journalistikk har opplyst folk, bygget fellesskap, avslørt maktmisbruk og styrket demokratier i nesten to århundrer. Demokratiene våre er avhengig av uavhengig journalistikk. Det er vårt oppdrag. Ersättning
