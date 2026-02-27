Accounts Payable Accountant / Leverantörsreskontra
Geodis Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg
2026-02-27
Detta är en roll för dig som vill arbeta med leverantörsreskontra på ett stort internationellt bolag som är i ständig rörelse. Hos oss erbjuds du en självständig roll på vår finansavdelning, där du kommer få möjlighet att utmanas och utvecklas tillsammans med ett team av kunniga kollegor.
På GEODIS kan vi erbjuda ett dynamiskt arbete i en internationell miljö. Som medarbetare hos oss utgör du vår viktigaste resurs och vi strävar efter att vara den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare. Vi vill vara en arbetsplats som erbjuder lika möjligheter för alla - jämställdhet och mångfald är en förutsättning för vår framgång. Vi är stolta över att ha en jämställd ledningsgrupp och 50 % kvinnliga chefer.
Om tjänsten Arbetet i vårt skandinaviska leverantörsreskontrateam består av mer processkontroll och utredningsarbete jämfört med ett traditionellt arbete inom leverantörsreskontra, då all bashantering är outsourcad till ett GEODIS-team i Indien.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att optimera Accounts Payable-teamets gemensamma processer för de skandinaviska länderna. I tjänsten har du många kontaktytor med både interna och externa parter, nationellt och internationellt. Du har en viktig roll i att stötta andra funktioner med din expertis för en effektiv fakturahantering.
I rollen kommer du, tillsammans med dina kollegor, arbeta med nedan huvudområden för Sverige, Danmark och Norge:
Arbeta i ett elektroniskt leverantörsfakturaflöde med avvikelsehantering och processanalys.
Agera som kontakt och support för teamen i Indien.
Stötta operations och avdelningschefer.
Supportera i hanteringen av samlingsfakturor och säkerställa korrekt posterade kostnader.
Bidra till att utveckla och optimera våra processer genom god förståelse för affärskedjan.
Supportera i hanteringen av betalningar, påminnelser och kontoutdrag från leverantörer samt kontakt med leverantörer.
Supportera i hanteringen av det elektroniska fakturaflödet för indirekta kostnader.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering är på vårt huvudkontor i centrala Göteborg, med närhet till kollektivtrafik, butiker och lunchrestauranger. Vi erbjuder möjlighet till hybridarbete i linje med vår remote work policy, lunchsubvention, en härlig gemenskap och mycket mer!
Din profil Vi söker dig som har ett intresse för ekonomi och vill utveckla dina kunskaper vidare. Vi tror att du har eftergymnasial utbildning inom ekonomi alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet på en ekonomiavdelning. Vi ser det också som en möjlighet om du har arbetat minst några år som speditör och vill fortsätta din karriär inom ekonomi.
Du har grundkunskaper i Excel och om du har erfarenhet av Microsoft Dynamics AX, SAP och CargoWise One är det meriterande. Det är positivt om du är van vid att arbeta i en internationell miljö, då du dagligen kommer samarbeta med kollegor runt om i världen. Svenska och engelska används i arbetet, därför behöver du tala och skriva båda språken obehindrat.
Vi lägger stor vikt vid att hitta rätt person till teamet och söker dig som har god samarbetsförmåga och aktivt bidrar till gruppen. Du ser vikten av god kommunikation i alla led till både externa och interna samarbetspartners. Eftersom rollen inte är som en traditionell roll inom leverantörsreskontra ser vi att det är viktigt att du är nyfiken, flexibel och initiativtagande. Du motiveras av att hitta lösningar och arbetar proaktivt tillsammans med teamet för att nå gemensamma mål och förbättringar.
Vi söker dig som vill arbeta i linje med våra värderingar: Passion, Commitment, Innovation, Trust och Solidarity.
Ansökan Låter detta som en roll för dig, tveka inte att ansöka idag! Urval och intervjuer kommer ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt men senast 2026-03-15.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Therese Svantesson, på therese.svantesson@geodis.com
GEODIS har kollektivavtal och ett nära samarbete med Unionen. Kontaktperson: Tommy Sidén, tel 0101 631 828.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb.
Geodis Sweden AB
(org.nr 556056-0665), https://jobb.ff.geodis.com
Rosenlundsgatan 8
411 20 GÖTEBORG
