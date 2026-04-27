Account Manager till Maxitech, Örebro
Maxitech AB / Säljarjobb / Örebro Visa alla säljarjobb i Örebro
2026-04-27
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Maxitech AB i Örebro
, Eskilstuna
, Västerås
, Karlstad
, Linköping
Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Vill du ta nästa steg i din säljkarriär i en roll där du både utvecklar befintliga affärer och skapar nya?
Maxitech söker nu en Account Manager som vill bli en nyckelspelare i vår fortsatta tillväxt. I rollen får du en kombination av att utveckla kundrelationer och samtidigt arbeta aktivt med att skapa nya affärer.
Du får en stabil grund att stå på från start, samtidigt som du bygger din egen affär genom nykundsbearbetning och långsiktiga samarbeten.
Vi söker dig som har ett starkt affärsdriv, trivs i ett högt tempo och motiveras av att skapa resultat. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en miljö som präglas av entreprenörskap, laganda och höga ambitioner.
Du erbjuds
Som Account Manager hos oss får du en trygg start och goda förutsättningar att lyckas i rollen. Du blir en del av ett team med högt engagemang och stark gemenskap.
Vi erbjuder bland annat:
• En av branschens mest attraktiva provisionsmodell med hög uppsida
• Gedigen onboarding och en personlig mentor som stöttar och utmanar dig i din utveckling
• Möjlighet att arbeta nära en av våra mest erfarna säljare som fungerar som bollplank i din resa
• Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
• 25 dagars semester, som ökar till 30 dagar efter 12 månader
• Sjuk- och olycksfallsförsäkring
• Möjlighet till förmånsbil efter ett år och uppnådda säljmål
• 1-2 inspirerande företagsresor per år
• En arbetsplats med stark gemenskap och stora utvecklingsmöjligheter i ett bolag under tillväxt Dina arbetsuppgifter
I rollen som Account Manager arbetar du med att skapa affärsvärde genom hög aktivitet, starka kundrelationer och professionell rådgivning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Förvaltning och utveckling av befintliga kundrelationer
• Aktiv nykundsbearbetning genom prospektering, kalla samtal och mötesbokning
• Genomföra kundmöten och affärsdialoger
• Sälja in hela vår portfölj av tjänster
• Omvärldsbevakning och proaktivt arbete för att identifiera nya affärsmöjligheter
Rollen är aktivitetsdriven och kräver ett strukturerat arbetssätt där du kontinuerligt bygger relationer, pipeline och affärer.Profil
Vi söker dig som är i början av din säljkarriär men som redan har visat att du kan skapa resultat och framför allt att du vill mer.
Du drivs av utveckling, gillar att utmana dig själv och trivs i en miljö där tempo, aktivitet och affärer är en naturlig del av vardagen. Du motiveras av att bygga relationer, boka möten och skapa nya affärer.
Telefonen är ett av dina viktigaste verktyg och du ser varje samtal som en möjlighet att öppna nya dörrar. Samtidigt är du nyfiken, prestigelös och vill lära dig mer om både försäljning och affärsutveckling.
Hos oss får du arbeta i en miljö där vi ställer krav, utmanar varandra och hjälper varandra att bli bättre varje dag. Vi söker därför dig som är hungrig, ambitiös och vill vara en del av ett team där du får rätt förutsättningar att utvecklas och verkligen ta nästa steg i din karriär.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
• Har 2-4 års erfarenhet av försäljning och kan visa på goda resultat
• Har ett starkt affärsdriv och motiveras av att skapa nya affärer
• Är bekväm med telefonen som arbetsverktyg och drivs av att boka möten
• Har erfarenhet från bemannings- eller rekryteringsbranschen
• Är ambitiös och vill utvecklas långsiktigt tillsammans med oss Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Lön: Fast grundlön + provision
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dagtid
Placering: ÖrebroOm företaget
Maxitech är ett IT- och Tech-konsultbolag som arbetar med några av branschens skarpaste konsulter. Vi hjälper företag att stärka sina team genom både konsultlösningar och rekrytering, alltid anpassade efter varje kunds behov.
Hos oss står kompetens, frihet och livsbalans i centrum. Vi tror på att ge våra medarbetare rätt förutsättningar att utvecklas, ta ansvar och samtidigt ha en hållbar vardag. Genom nära samarbeten med både kunder och konsulter skapar vi lösningar som driver utveckling och affärsnytta.Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxitech AB
(org.nr 559310-7765)
Norr mälarstrand 8
)
112 20 STOCKHOLM Kontakt
Peyrau Saleh peyrau.saleh@cleverex.se +46 76 311 85 75
9877976