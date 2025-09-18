Account Manager till Kwick Expense
Kwick Expense är ett innovativt scale-up-bolag i stark tillväxtfas. Vi söker dig som vill ta nästa steg i en affärsnära och utvecklande roll inom försäljning - där du får vara med och bygga vidare på en B2B-säljfunktion. Här får du stor frihet, mycket ansvar och möjlighet att växa tillsammans med ett bolag som förändrar hur företag hanterar sina utgifter.
På uppdrag av Kwick Expense söker vi nu en Account Manager. Rollen passar dig som är självgående, relationsskapande och redo att ta plats i ett litet men snabbfotat team, där varje affär gör skillnad.
Om tjänstenSom Account Manager hos Kwick Expense ansvarar du för hela säljprocessen - från prospektering till avslut. Fokus ligger främst på nykundsbearbetning inom både offentlig och privat sektor, där du bygger upp relationer och driver affärer.
I början handlar det mycket om att lära sig produkten på djupet och kontakta potentiella kunder via telefon. Du jobbar nära dina kollegor, rapporterar till VD och får en tät introduktion med mycket feedback, coaching och möjlighet att växa in i rollen. På sikt kommer det finnas möjlighet till att vara med och forma säljavdelningen, ta ansvar för onboarding av nya kollegor och utveckla försäljningsstrategin. Kwick Expense har redan nått ut och fått stort förtroende på marknaden - du kliver alltså in i en fungerande modell från start.
Prospektera och kontakta nya kunder inom både privat och offentlig sektor
Driva hela säljprocessen, från första kontakt till stängd affär
Vid behov genomföra fysiska kundmöten (i början cirka 2 dagar/månad)
Bidra till fortsatt utveckling av säljstrategi och kundresa
Bidra till Kwick Expense produktutveckling genom insikter från kunder
Din profil
Vi söker dig som är affärsdriven, förtroendeingivande och har lätt för att skapa kontakt, oavsett om det är med en byggfirma eller en bankdirektör. Du har arbetat i en roll som Account Manager och har erfarenhet av kundmöten, känner dig trygg med att arbeta i digitala system samt har förståelse för ekonomiska processer.
Du har:
Erfarenhet av att driva kunddialoger och försäljningsprocesser
Vana av att arbeta i digitala affärssystem och hantera kostnader/redovisning
God struktur, initiativförmåga och ett högt eget driv
Meriterande om du arbetat med SaaS-tjänster och har erfarenhet från offentlig sektor eller upphandling
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Vad Kwick Expense erbjuder dig
Hos Kwick Expense blir du en viktig del av ett scale-up bolag. Du kommer till en platt organisation, högt i tak och stor respekt för allas tid och kompetens. Du får en roll där du är med och formar både din vardag och bolagets framtid.
Fast grundlön med generös provisionsmodell
Friskvård och betald semester
Tjänstetelefon, dator och senaste tekniken
Stor möjlighet att på sikt utvecklas i rollen
Sociala aktiviteter, AW:s, sommar- och julfester
Om Kwick Expense
Kwick Expense förenklar vardagen för företag genom digital kvittohantering i realtid. De samarbetar nära med Nordea och deras tjänst används av allt från enmansbolag till stora koncerner. Bolaget har vuxit från startup till scale-up på kort tid. Hos Kwick Expense får du en chans att påverka, utvecklas och bygga något på riktigt. Vi letar särskilt efter dig som vill vara med på en längre resa och forma framtiden tillsammans med dom. Du anställs direkt hos Kwick Expense. Vi intervjuar löpande - skicka in din ansökan redan idag! Inför anställning genomförs en bakgrundskontroll. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oirps AB
(org.nr 559070-1800) Arbetsplats
Sprio Kontakt
Johanna Olson johanna.olson@sprio.se Jobbnummer
9514630