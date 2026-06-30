Account Manager till IT-Konsultbolag
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2026-06-30
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Vill du vara med och bygga ett snabbväxande IT-konsultbolag där du får stort inflytande över både affärer och bolagets fortsatta utveckling?
Vi söker nu en affärsdriven Account Manager som vill ta en central roll i vår tillväxtresa. Här får du möjlighet att bygga långsiktiga kundrelationer, utveckla nya affärer och arbeta med några av marknadens mest eftertraktade IT-specialister.
Det här är en roll för dig som trivs med entreprenörskap, högt tempo och möjligheten att påverka. Du får stort eget ansvar, korta beslutsvägar och goda utvecklingsmöjligheter i ett bolag med höga ambitioner.
OM BOLAGET
Bolaget är ett snabbväxande konsultbolag med fokus på att hjälpa företag att hitta rätt kompetens inom IT och digitalisering. Genom ett starkt nätverk av specialister och ett högt kvalitetsfokus levererar bolaget konsultlösningar inom bland annat systemutveckling, test, cloud, DevOps, data och IT-ledning.
Verksamheten präglas av entreprenörskap, långsiktiga kundrelationer och en ambition att utmana traditionella arbetssätt inom konsultbranschen. Här står kvalitet, affärsmässighet och medarbetarnas utveckling i centrum.
Bolaget befinner sig i en expansiv fas där rätt personer får möjlighet att vara med och påverka både affären och organisationens fortsatta tillväxt.
OM ROLLEN
Som Account Manager ansvarar du för att skapa nya affärer, utveckla kundrelationer och matcha rätt IT-specialister med kundernas behov.
Du driver hela affärsprocessen, från prospektering och kundmöten till förhandling, avtal och uppföljning. Rollen innebär ett nära samarbete med kunder, konsulter, rekrytering och ledning för att säkerställa långsiktiga och framgångsrika samarbeten.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Identifiera och bearbeta nya kunder och affärsmöjligheter
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Ansvara för hela försäljningsprocessen från första kontakt till avtal
Utveckla befintliga kunder och identifiera merförsäljningsmöjligheter
Matcha konsulter mot kundernas behov och uppdrag
Samarbeta med rekrytering och partnernätverk för att säkerställa rätt kompetens
Följa upp konsulter, uppdrag och leveranser för att skapa hög kund- och konsultnöjdhet
Bidra till utvecklingen av bolagets erbjudande, affär och företagskultur
Rollen erbjuder stora möjligheter att påverka både din egen utveckling och bolagets framtida tillväxt.
VI SÖKER DIG SOMHar minst fyra års erfarenhet av försäljning inom IT-konsultbranschen
Har dokumenterad erfarenhet av konsultförsäljning och nykundsbearbetning
Har erfarenhet av att utveckla långsiktiga kundrelationer och skapa nya affärer
Har erfarenhet av offentlig sektor, ramavtal eller IT-upphandlingar
Har ett genuint intresse för teknik, digitalisering och IT
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Extra meriterande om du:
Har erfarenhet av rekrytering eller search inom IT
Har ett etablerat nätverk av kunder eller konsulter i Stockholmsområdet
Har tidigare arbetat i ett mindre eller snabbväxande konsultbolag
Har erfarenhet av att bygga upp nya affärsområden eller verksamheter
ÖVRIG INFORMATION
Omfattning: Heltid
Start: Målbild september 2026
Lön: Konkurrenskraftig fast lön samt attraktiv provisionsmodell utan tak
Arbetstider: Kontorstider
Plats: Stockholm, Solna
REKRYTERINGSPROCESS & KONTAKT:
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att kandidaten som får tjänsten blir anställd direkt hos vår kund. Rekryteringsprocessen hanteras av Nordicrule och vår kund önskar att alla frågor rörande tjänsten mejlas in till Nordicrule.
Fahim Gani: fahim.gani@nordicrule.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordicrule AB
(org.nr 559571-4741)
Villagatan 25 (visa karta
)
114 32 STOCKHOLM Kontakt
Fahim Gani fahim.gani@nordicrule.se +46738792244 Jobbnummer
9985376