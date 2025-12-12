Account Manager Growth
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker efter en Account Manager Growth som hjälper våra kunder att bli framgångsrika på vår marknadsplats.
Är du redo för att utvecklas och ta nästa steg i din karriär som säljare? Är du dessutom driven, har god social kompetens och telefonvana?
Våran kund är nu ute efter att utöka sitt säljteam och letar efter dig till rollen som Account Manager Growth! Du kommer vara en del av ett utvecklingsdrivet företag där du ges stora yrkesmässiga och personliga möjligheter att växa.Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
Som Account Manager Growth är telefonen ditt främsta verktyg, men det förekommer även fysiska kundmöten. Du kommer ha kontakt med svenska tjänsteföretag och genom telefon och möten sälja in olika tjänster. Brett spektrum av kunder, vilket innebär varierande och omväxlande arbetsdagar. För att bli framgångsrik i rollen krävs det att du har förståelse erbjudande tillsammans med kunskapen av hur vi kan hjälpa företagen till ökad lönsamhet. Du har även har ett genuint intresse för att driva och utveckla affärer.Du kommer att ingå i vår säljavdelning beståendes av Growth, Customer Success och Backoffice. Säljavdelningen består av målmedvetna medarbetare vars motto är "laget före jaget". I teamet stöttar man varandra och gläds tillsammans av kollegors och kunders framgång.
Vem är du?
Du har tidigare erfarenhet av sälj och är nu ute efter nästa steg i din karriär som säljare. Du är hungrig och driven som person, och brinner för att göra affärer och möjligheten att växa i din roll som säljare. Du är resultatinriktad och affärsorienterad med en stark servicekänsla. För att trivas och lyckas i rollen tror vi du triggas av att bygga och förvalta kundrelationer samt att du är pedagogisk och kommunikativ. Vi tror att du har ett engagemang som smittar av sig till kunder såväl som till dina kollegor. Du fokuserar på dina relationer och har alltid som ambition att addera värde hos dina kunder.
För att passa in i rollen ser vi även att:
Du behärskar såväl svenska som engelska flytande i tal och skrift.
Datorvana och behärskar Microsoft Office produkter.
Det är även meriterande om du talar fler språk än ovanståendeOm företaget
Det är ett genuint företag med ledare och medarbetare som bryr sig om varandra och vet hur viktigt det är att man går till jobbet med glädje. Där är alla med och påverkar och arbetar varje dag för att göra sitt yttersta - medarbetare är deras viktigaste tillgång. De tror på ett öppet arbetsklimat med högt i tak. Deras nyrenoverad kontor ligger mitt i centrala Stockholm. Våran kund har en god sammanhållning och gör mycket tillsammans, både innanför och utanför kontorets väggar. Många har varit med sedan starten 2008 och just gemenskapen är en stor anledning till varför många väljer att stanna kvar.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Jobbnummer
9640712