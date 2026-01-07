Account Manager B2B Media
2026-01-07
Stockholm / Heltid
Ett ledande B2B-försäljningsbolag inom media söker nu en Account Manager för att utveckla långsiktiga kundrelationer och driva försäljning av mediaprodukter.
Om rollen:
Du kommer att hantera en portfölj av kunder, identifiera nya affärsmöjligheter, planera kampanjer och säkerställa leverans. Rollen innebär även deltagande i strategiska kundmöten och presentationer.
Vi söker dig som:
Har 2-5 års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom media, reklam eller kommunikation
Är strukturerad, analytisk och van vid att driva egna affärer
Har stark kommunikativ förmåga och trivs med kundkontakt på olika nivåer
Är målfokuserad och proaktiv
Vi erbjuder:
Fast lön + attraktiv bonusmodell
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och media
I denna rekrytering samarbetar Relatable med Talent&Partner.
Du är välkommen med ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev.
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
