Account Manager B2B Media

Talent & Partner AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2026-01-07


Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm, Solna, Huddinge, Tyresö, Täby eller i hela Sverige

Stockholm / Heltid
Ett ledande B2B-försäljningsbolag inom media söker nu en Account Manager för att utveckla långsiktiga kundrelationer och driva försäljning av mediaprodukter.
Om rollen:
Du kommer att hantera en portfölj av kunder, identifiera nya affärsmöjligheter, planera kampanjer och säkerställa leverans. Rollen innebär även deltagande i strategiska kundmöten och presentationer.
Vi söker dig som:
Har 2-5 års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom media, reklam eller kommunikation

Är strukturerad, analytisk och van vid att driva egna affärer

Har stark kommunikativ förmåga och trivs med kundkontakt på olika nivåer

Är målfokuserad och proaktiv

Vi erbjuder:
Fast lön + attraktiv bonusmodell

Möjlighet att utvecklas inom försäljning och media

Inspirerande arbetsmiljö med erfarna kollegor

Publiceringsdatum
2026-01-07

Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Relatable med Talent&Partner.
Du är välkommen med ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev.
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Talent & Partner AB (org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta)
114 34  STOCKHOLM

Jobbnummer
9672320

Prenumerera på jobb från Talent & Partner AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Talent & Partner AB: