Account Manager
2025-12-30
Har du erfarenhet av försäljning inom rekrytering och bemanning, eller kommer du från en annan relevant säljroll där du är van vid att bygga långsiktiga kundrelationer? Vill du arbeta på ett nytänkande rekryteringsföretag? Då kan detta vara jobbet för dig som Account Manager, sök redan idag!
Futuria är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och har funnits sen 2016. Vi har genom åren uppmärksammats med Gasellutmärkelsen 2025 samt utmärkelser och finalistplaceringar vid Sveriges rekryteringsgala, Recruitment Awards, där vi utsågs till Årets Rekryteringsföretag 2023 i kategorin företag med upp till 19 anställda.
Just nu står vi inför en spännande tillväxtfas där vi vill utveckla vårt starka och framgångsrika sätt att rekrytera de bäst lämpade kandidaterna till nyckelpositioner till bolag inom främst teknik, fastighet, bygg, infrastruktur, energi.. Vi söker därför en säljare som vill växa tillsammans med oss. Vi sitter i fina & nyrenoverade seklskiftslokaler i hjärtat av Gamla stan och är i dagsläget 8 st drivna och engagerade medarbetare. Tillsammans för vi företaget framåt!
Om tjänstenSom Account Manager och på sikt Kundansvarig hos oss kommer du framför allt att arbeta med att hitta och kontakta företag för att sälja in våra rekryterings- och bemanningslösningar. Du kommer att vara expert på våra tjänster och tillsammans med vårt rekryteringsteam tillgodose våra kunders önskemål och behov. För att trivas i den här tjänsten bör du alltså vara trygg med att ta kontakt med nya människor och tycka om att skapa relationer. Du kommer att spela en viktig roll i att bygga upp vår nya kundbas inom konsult- och bemanning.
I rollen som Account Manager kommer du att ta fullt ansvar för hela säljprocessen, som inkluderar att:* Identifiera potentiella kunder (prospektering) och boka möten.* Hålla i och ansvara för kundmöten där du säljer in våra bemanningslösningar.* Ansvara för uppföljning och upprätthålla kundrelationer.* Vara med och utveckla våra tjänster och bli expert på vår bransch och våra lösningar.
Du erbjuds* Ett stimulerande och variationsrikt arbete med stora utvecklingsmöjligheter.* Stort ansvar som säljare och möjligheten att bygga ditt egna team på sikt.* Grundlön samt en generös provisionsstege utan tak.* En arbetsplats präglad av en härlig atmosfär med engagerade och härliga kollegor.* Resmål, tävlingar och aktiviteter på och utanför jobbet.
Vi söker dig som är målmedveten, ansvarstagande och vill arbeta hos oss med att vidareutveckla vårt erbjudande och stärker vår position inom rekrytering och bemanning i Sverige.
Erfarenhet av försäljning inom rekrytering och bemanning, eller från en annan relevant säljroll där du är van vid att bygga långsiktiga kundrelationer. Vidare tar du ansvar för ditt arbete och tycker om att arbeta målinriktat. Du ska ha ett intresse för försäljning och en vilja att utvecklas. Vi vill att du, precis som vi, alltid eftersträvar hög kvalitet på ditt arbete och har en förståelse för affärer och lönsamhet. Du vill tillsammans med oss bli ledande inom försäljning av rekryteringslösningar.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Gamla stan, Stockholm
Eventuella frågor besvaras av Casper Byström: casper@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
