Account Manager
2025-08-29
Telecomsäljare till spännande uppdrag!
Vi söker en driven Telecomsäljare som vill ta nästa steg i karriären! Rollen passar dig som redan har några års erfarenhet av B2B-försäljning inom telekom eller närliggande område och som vill växa i en miljö där din insats gör skillnad.
Om rollen
Som Telecomsäljare kommer du att ansvara för hela säljprocessen - från första kundkontakt till leverans av skräddarsydda lösningar. Du kommer både att utveckla befintliga affärer och aktivt bygga nya kundrelationer. Ditt fokus ligger på att förstå kundens behov och erbjuda lösningar inom telefoni och kommunikation som skapar verkligt värde.Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Prospektering och mötesbokning.
Försäljning av telekomlösningar till små och medelstora företag.
Relationsbyggande och långsiktig kundutveckling.
Driva försäljning mot tydliga mål.
Samarbete med interna team för att säkerställa hög kundnöjdhet.Kvalifikationer
2-3 års erfarenhet av B2B-försäljning inom telekom eller IT
Vana av att driva hela säljprocessen, från första kontakt till avslut.
God kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift.
Körkort B.
Meriterande:
Erfarenhet av närliggande tjänsteområden som IT, molnlösningar eller finansiering.
God systemvana (MS Office eller liknande).
Vi erbjuder
Hos vår kund blir du en del av ett ambitiöst team där du får möjlighet att växa som säljare. Vi erbjuder:
Kontinuerlig coaching och säljträning.
En arbetsmiljö med stark teamkänsla och energi.
Administrativt stöd som frigör tid till försäljning.
Fast månadslön kombinerat med attraktiv provisionsmodell.
Det här är en roll för dig som älskar försäljning, gillar högt tempo och drivs av att bygga långsiktiga kundrelationer.Övrig information
Ansök redan idag då urval sker löpande!
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amir Stein på Amir@kraftsam.se
. Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9481754