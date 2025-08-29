Account Manager
2025-08-29
Vi söker nu en ny Account Manager till vår kund inom skrivare och kontorstillbehör.
Vår kund arbetar med försäljning av kontors tillbehör så som skrivare, toner, telefoni och andra nödvändigheter.
Vill du arbeta med roliga och bra produkter med utmärkt kvalite, och samtidigt vara en del av ett växande team med stora möjligheter? Då har vi arbetet för dig!
Arbetsuppgiften går ut på att besöka företag via förbokade besök för att erbjud lösningar inom huvudsak skrivare och toner. Det kan vara nya företag såväl som gamla kunder.
Företaget köper helhetslösningar för hantering av skrivare och toner.
Du kommer att besöka kunder på förbokade besök, vilket betyder att kunden redan har ett intresse för produkten. Majoriteten av besöken är förbokade men det kan även förekomma tid då du behöver boka möten själv till en början.
Arbetstider 8:00 - 17:00.
Lön 27 000 + Provision.
Mål lön 40 000.
Vi söker dig som vill arbeta med försäljning på en personlig nivå och som vill utvecklas till en bra säljare med nöjda kunder.
Vi ser att du har minst 6 månaders erfarenhet av försäljning sedan tidigare.
Rekryteringen sker löpande så vänta inte med din ansökan.
