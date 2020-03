Account manager - Fostira AB - Butikssäljarjobb i Sollefteå

Fostira AB / Butikssäljarjobb / Sollefteå2020-03-16Är du personen som gillar att skapa goda relationer med människor och samtidigt få en fartfylld vardag? Då har du kommit rätt... Nu finns det en plats ledig för dig som är redo att ta nästa steg inom karriären.Vi arbetar rikstäckande runtom i Sverige där vi förmedlar tjänster till nya likväl som befintliga kunder. All vår försäljning sker via personliga möten eller via telefonmöten med kunden.2020-03-16Positiv person med energi, engagemang och glädje.Lätt för att samarbeta och bygga relationer.Att du är mål- och resultatinriktad.Initiativrik och handlingskraftig.Sista dag att ansöka är 2020-04-15Fostira ABJärnvägsgatan 1888130 Sollefteå5152951