Account Manager - North West Sweden - AB Sandvik Coromant - Säljarjobb i Skellefteå

Prenumerera på nya jobb hos AB Sandvik Coromant

AB Sandvik Coromant / Säljarjobb / Skellefteå2021-04-08På Sandvik Coromant drivs vi av visionen att forma framtiden tillsammans med våra kunder och vi vill alltid överträffa förväntningar när det kommer till service och kvalitet. Är du en kundorienterad och strukturerad säljare med passion för affärer, relationer och problemlösning? Då är det här en roll för dig!Vi söker nu en Account Manager till vårt försäljningsområde i nordvästra Sverige, där våra kunder finns mestadels i Norrbotten och Västerbotten. Här är du en viktig kugge i utvecklingen av vår affär genom att bygga starka relationer med våra befintliga kunder och förmågan att identifiera och agera på nya möjligheter. Du arbetar med ett omfattande kontaktnät och med ditt tekniska intresse och din goda samarbetsförmåga öppnar du upp nya möjligheter för hela Sandvik Coromant!Om jobbetSom Account Manager ansvarar du för våra kunder i Norrbotten och Västerbotten och du arbetar både strategiskt och operativt med att bygga upp en hållbar, konkurrenskraftig och lönsam kundportfölj. En viktig del i ditt jobb är naturligtvis att förstå och möta våra kunders behov och att skapa förtroendefulla kundrelationer. Du samordnar våra interna specialister inom teknik, försäljning och marknad med relevanta externa partners för att kunna erbjuda maximalt kundvärde och nyttjade av vårt fullständiga erbjudande inom Sandvik Coromant. Att följa upp resultat och proaktivt utveckla förbättringar och andra åtgärder för att säkerställa en leverans enligt plan är också en del av ditt uppdrag. Dessutom stöttar du vårt sales management team i att skapa korrekta prognoser, budgetar och mål och du säkerställer att vi har relevant och uppdaterad marknadsinformation om både kunder och konkurrenter.Som Account Manager har du, som vi tidigare nämnt, ett mycket nära samarbete med våra kunder och resor förekommer i jobbet. Vi tror därför att en lämplig utgångspunkt för dig är Skellefteå eller Umeå med omnejd.Om digVi söker dig som har minst fem års erfarenhet från roller inom försäljning eller marknad, där du tagit fullt ägandeskap för egna kundrelaterade projekt. För att skapa förtroende hos våra kunder behöver du en bred teknisk kunskap som grundar sig i en relevant teknisk utbildning, och vi ser gärna att du är bekant med metallbearbetning. Du vet även hur man löser matematiska beräkningar kopplade till produktapplikationer. Genom att analysera fakta och information skapar du en bra grund för beslutsfattande och du har lätt för att presentera dina iakttagelser. Att jobba i CRM-system är ett naturligt inslag i din vardag och då vi är ett globalt företag med lokal förankring behöver du goda kunskaper i både svenska och engelska.För att trivas i den här rollen är du en fena på att möta människor och skapa relationer - både nationellt och internationellt - och du är även en strategiskt duktig förhandlare. Vi gillar också din allt-är-möjligt-attityd, där problemlösning och ett strukturerat arbetssätt är nycklar till framgång. Med ett starkt engagemang för ditt område ser du till att vi hittar synergier, delar kunskaper och driver våra planer i mål. Du är helt enkelt en person som förstår vikten av att bygga ömsesidiga och långvariga partnerskap med våra kunder!2021-04-08Innovation och utveckling finns i vårt DNA och vi är stolta över att forma framtidens tillverkning i nära samarbete med våra kunder och partners. Vi tror på en inkluderande, jämlik och öppensinnad kultur och vi värnar om vår mångfald eftersom den hjälper oss att nå fantastiska resultat. Som ett extra plus erbjuder vi även många karriärvägar och fina förmåner för våra anställda.Nu ser vi fram emot att träffa dig! Är du nyfiken på oss och våra produkter? Kika in på vår hemsida, LinkedIn eller Facebook för att lära känna oss bättre.Välkommen med din ansökan senast den 2021-04-27. Läs mer om Sandvik och ansök via home.sandvik/karriar, (Jobb-id: R0026163).KontaktinformationFör mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:Krister Hellman, rekryterande chef, 070-216 48 38Jens Wernberg, Unionen, 070-359 05 98Fredrik Andersson, Akademikerföreningen, 026-26 27 18Peter Olsson-Andrée, Ledarna, 026-29 19 84För frågor angående rekryteringsprocessen kontakta HR Services, 020-26 14 44.Ansvarig rekryterareChristian RichtnérVi har tagit ställning till vilka rekryteringskanaler och vilken typ av marknadsföring vi vill använda och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare och rekryteringssajter.Sista dag att ansöka är 2021-04-27AB SANDVIK Coromant5678888