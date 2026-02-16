Account manager - Malmö
Team Mate Communication AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-02-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Team Mate Communication AB i Malmö
, Göteborg
, Nacka
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du en driven och motiverad person som är nyfiken, älskar försäljning och har lätt för att bygga goda relationer? Uppskattar du dessutom att ha möjligheten att kunna påverka din egen arbetsdag, din lön samt ha möjligheten att göra karriär? Då är tjänsten som Account Manager på Team8 ett jobb du ska söka!
Om oss
Vi erbjuder telefoni, print, IT och AV lösningar, tjänster och tillbehör till företag i Norden. Vi hjälper våra kunder att utifrån just deras unika behov finna rätt produkt eller tjänst som gör att tekniken fungerar effektivt och obehindrat, vi skapar helt enkelt en enklare arbetsdag för våra kunder. Här har du en fantastisk möjlighet till personlig utveckling och chansen att få arbeta med andra framgångsrika supporttekniker i ett marknadsledande bolag där vi också prioriterar att ha kul på jobbet. Vårt mål är att under 2027 bli 45 medarbetare och omsätta ca 180 miljoner genom att leverera kundunika och flexibla lösningar inom telefoni, print, IT och AV lösningar till franchiseföretagare, branschorganisationer och investmentbolag som värdesätter enkelhet, optimerad teknikanvändning och förstklassig kundservice.
Våra kärnvärden och det vi identifierar oss som på Team8 är:
• Motiverade
• Anpassningsbara
• Teamplayers
• Engagerade
• Stolta Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Din roll som Account Manager hos oss på Team8 fokuserar på att proaktivt söka upp kunder, samt att bearbeta befintliga kunder, och erbjuda lösningar. Du bygger långsiktiga relationer och hjälper våra kunder med sin digitaliseringsresa, samtidigt som du är en trygg partner åt dem. Du tar fullt ansvar för din kundstock och utvecklar den över tid. Du deltar aktivt i säljmöten och bidrar med dina tankar, idéer och förbättringsförslag.
Vem är du
Vi söker dig som har erfarenhet av B2B försäljning med goda resultat. Du är en nyfiken, positiv och engagerad person som brinner för försäljning. Du drivs av dina egna framgångar men även av lyckan att hjälpa kunden hitta rätt lösning. Du är en lagspelare som gärna hjälper dina kollegor och trivs med att ha flera arbetsuppgifter igång samtidigt. Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat. samt att du innehar B-körkort.
För att lyckas i denna tjänst så behöver du vara självständig, kunna ta för dig samt arbeta på ett strukturerat och professionellt sätt. Är du precis som vi engagerad, brinner för försäljning och att stänga affärer, välkommen att söka tjänsten som Account Manager hos oss!Så ansöker du
Urval sker fortlöpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Ersättning
Lön enligt överenskommelse med fast grundlön och provision. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Team Mate Communication AB
(org.nr 556844-3484) Arbetsplats
Team Mate Communication Jobbnummer
9743723