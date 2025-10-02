Account Executive CRM
2025-10-02
2025-10-02
I rollen som Account Executive hos Sweet Systems kommer du att bygga och utveckla relationer med beslutsfattare inom medelstora och stora företag. Du kommer att identifiera kundens långsiktiga utmaningar och behov, och erbjuda skräddarsydda CRM-lösningar med fokus på automatisering. Du kommer att navigera långa och komplexa säljcykler, och agera som en pålitlig rådgivare snarare än bara en säljare. Du kommer att använda moderna CRM-verktyg för att effektivisera säljprocessen och maximera resultat.
Vem vi söker
Vi söker dig med minst 2-3 års erfarenhet av B2B-lösningsförsäljning inom IT eller mjukvara, gärna inom SaaS, digital transformation eller kundservice.
Vi önskar att du har gedigen erfarenhet av att arbeta strategiskt och förstå kundens affärsutveckling och digitala behov.
Som person ska du vara resultatdriven, förtroendegivande, uthållig och skicklig på att bygga relationer med olika beslutsfattare.
Du ska vara flytande i svenska och engelska i både tal och skrift.
Varför ska du välja Sweet Systems
Du får möjligheten att arbeta med ledande CRM-lösningar och hjälpa företag att lyckas genom innovativ teknik.
En inkluderande och framåttänkande arbetsmiljö där ditt bidrag gör skillnad.
Sweet Systems har attraktiva utvecklingsmöjligheter i en snabbt växande bransch.
En framtidsinriktad arbetsplats som älskar människor och mjukvara.
Här är du inte bara en i mängden - du är en i gänget!
Intervjuer kommer ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum som är den 1 november.
Du söker enkelt genom att registrera ditt CV eller med din Linkedin-profil samt att vi önskar ett personligt brev där du kort berättar om varför du söker tjänsten och varför den passar just dig.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Eva Persson, e-mail: eva.persson@firstreserve.se
Med hänvisning till GDPR och din integritet har vi ingen möjlighet att ta emot några ansökningar via e-mail.
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
