Account Assistant till Nord-Lock
Nord-Lock International AB / Ekonomiassistentjobb / Åre Visa alla ekonomiassistentjobb i Åre
2026-04-16
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nord-Lock International AB i Åre
, Östersund
, Gävle
, Åtvidaberg
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vad har Japans höghastighetsjärnväg Shinkansen, Burj Khalifa i Förenade Arabemiraten, NASAs rymdsonder och havsbaserade vindkraftverk gemensamt? De är utmärkta exempel på konstruktioner med ständiga vibrationer som orsakar påfrestningar på applikationerna, vilket, om de inte säkras ordentligt, äventyrar säkerheten. De flesta ägnar inte en tanke åt att bultar kan lossna - men det gör vi. Varje minut. Varje timme. Hela dagen. Hela året. Vårt löfte att bygga hållbara förbindelser går längre än att bara tillverka de bästa bultteknologierna - vi erbjuder även expertstöd och banbrytande digitala lösningar.
Vill du arbeta brett med kund- och leverantörsreskontra i en internationell miljö där noggrannhet, samarbete och utveckling står i centrum? Nu söker vi en strukturerad och serviceinriktad accountant assistant som vill bli en del av vårt ekonomiteam och stötta våra nordiska bolag.
Kanske funderar du på att flytta närmare fjällen och följa din passion i livet, eller så bor du redan här? Oavsett vilket är du varmt välkommen att bli en del av vårt gäng!
Om rollen
Inom finansavdelningen ansvarar vi för övergripande ekonomisk redovisning, bokslut, uppföljning, budget- och prognosarbete, koncernrapportering, valutahantering och övriga ekonomiadministrativa frågor. Globalt så har finansavdelningen inom Nord-Lock Group runt 30 medarbetare varav i nuläget så är 4 tjänster placerade i Mattmar.
Som accountant assistant kommer du att ha en central roll i den dagliga ekonomihanteringen. Du arbetar nära kollegor inom ekonomi, inköp och försäljning och bidrar till att säkerställa korrekta och effektiva processer. Rollen passar dig som trivs med både rutiner och problemlösning, och som gillar att ha många kontaktytor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Hantering av kundreskontra: fakturering, betalningsmatchning, påminnelser och kundkontakt
Hantering av leverantörsreskontra: fakturaregistrering, kontering, attestflöden och betalningar
Avstämningar av konton och uppföljning av öppna poster
Säkerställande av att fakturor och betalningar hanteras enligt interna rutiner och lokala regelverk
Kontakt med interna och externa parter i Norden
Stöd till ekonomiteamet vid månads- och årsbokslut
Bidra till förbättring av processer och rutiner inom reskontraområdet
Kvalifikationer
God förståelse för ekonomiska flöden och grundläggande redovisning
Vana att arbeta i affärssystem och goda kunskaper i Excel
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Är strukturerad, noggrann, ansvarstagande och gillar att arbeta
Erfarenhet av arbete inom kund- och/eller leverantörsreskontra eller praktiska studier inom motsvarande ses som positivt
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för uppdraget
Det är meriterande men inte ett krav om du har erfarenhet att arbeta i en internationell miljö.
Vi erbjuder dig
En varierad och utvecklande roll i ett engagerat team
Möjlighet att påverka och förbättra arbetssätt och processer
En arbetsplats med högt tempo, god stämning och korta beslutsvägar
Nord-Lock är ett företag med positiv utveckling och framtidstro och vi jobbar i moderna lokaler där säkerhet och arbetsmiljö står högt på priolistan. Via vårt kollektivavtal får du del av försäkringar, arbetstidsförkortning mm. Vi har även friskvårdsbidrag och anordnar trevliga personalaktiviteter med jämna mellanrum.
Låter detta som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande men med sista ansökningsdag 15 maj.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Mattmar. Möjlighet finns att träffa överenskommelse om visst distansarbete. Utöver kontor i Mattmar så erbjuder vi även kontorsplatser i Åre och Östersund.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef: Anders Åsengård, Finance Director, anders.asengard@nord-lock.com
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Nord-Lock Group Nord-Lock Group är världsledande inom lösningar för säkra skruvförband. Med innovativa produkter och bred expertis har Nord-Lock Group bidragit med tillförlitliga och effektiva lösningar åt kunder inom alla större industrier sedan 1982. I portföljen ingår Nord-Lock killåsningsbrickor, Expander ledaxlar, Superbolt mekaniska spännelement, Energy Bolting och Boltight hydrauliska sträckverktyg. Med försäljning i runt 80 länder och en export på över 90 procent av tillverkningen erbjuder vi lokal kompetens och arbetar nära kunderna för applikationer där säkerhet är av största vikt. Vårt uppdrag är att skydda människoliv och kundernas investeringar. Nord-Lock Group ägs av Latour Investment AB och har runt 800 anställda och en tydlig plan för tillväxt.
Vår produktionsenhet i Jämtland är belägen i Halabacken i Mattmar, mellan Östersund och Åre. Här arbetar ca 220 medarbetare i olika roller och funktioner. Förutom produktion finns här även produktutveckling, inköp, logistik och kundsupport. Nord-Lock producerar lokalt men agerar globalt!
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7577260-1950084". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nord-Lock International AB
(org.nr 556610-5739), https://careers.nord-lock.com
180 (visa karta
)
837 91 MATTMAR Arbetsplats
Nord-Lock Group Jobbnummer
9857880