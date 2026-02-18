Acceptio söker Ekonomiassistent
2026-02-18
Ekonomiassistent till Acceptio
För dig som vill ha ordning, ansvar och ekonomi som faktiskt gör skillnad
Om Acceptio
Acceptio är ingen massfabrik för placeringar. Vi är ett kvalitetsbolag. Punkt.
Vi bedriver konsulentstödd familjehemsvård och behandling med tydlig struktur, hög närvaro och ett kompromisslöst fokus på barnets bästa. Vi tror på det som fungerat i generationer relationer, ansvar, tydlighet och uthållighet men vi backar upp det med modern metodik, stark handledning och ett team som faktiskt kan sitt jobb.
Hos Acceptio är familjehemmen inte en resurs på pappret. De är navet. Därför stöttar vi dem med metodhandledning, tillgänglighet dygnet runt, psykologisk kompetens, jourstöd och ett erfaret team som tar ansvar hela vägen. Vi jobbar enligt BBIC, BRA fam och Socialstyrelsens föreskrifter, men framför allt med sunt förnuft och yrkesstolthet.
Kort sagt. Vi gör det här ordentligt. Som man gjorde förr. Fast bättre.
Om rollen
Som ekonomiassistent hos Acceptio är du en nyckelperson i det som måste fungera varje dag. När ekonomin sitter, då sitter resten också. Du ser till att fakturor flyter, underlag är korrekta, avstämningar håller och att vi kan lägga kraften där den gör mest nytta.
Du jobbar självständigt men aldrig ensam. Du blir en del av ett stabilt team där noggrannhet, ansvar och tempo går hand i hand. Vi gillar när saker är raka, tydliga och klara i tid. Onödigt krångel har vi nog av ändå.

Dina arbetsuppgifter
• Leverantörsreskontra och kundreskontra
• Ankomstregistrering, kontering och attestflöden enligt rutiner
• Leverantörsbetalningar och uppföljning av in och utbetalningar
• Kundfakturering och hantering av underlag
• Påminnelser och kravhantering vid behov
• Kvittohantering och löpande ekonomiadministration
• Kontoavstämningar och stöd vid månads och årsbokslut
• Kontakt med leverantörer, kunder och kollegor internt
• Bidra till förbättring av rutiner och processer så att det blir smidigare och bättre
Vem söker vi?
• Har relevant utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
• Har arbetat som ekonomiassistent eller i liknande roll
• Är noggrann, strukturerad och gillar när siffror stämmer på riktigt
• Har god systemvana och bra kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
• Är serviceinriktad, lösningsfokuserad och prestigelös
• Uttrycker dig väl i tal och skrift
Vi erbjuder
• Ett värderingsstyrt bolag där kvalitet går före volym
• Ett erfaret, prestigelöst och professionellt team
• Tydligt ledarskap och verkligt stöd i arbetet
• Rimlig arbetsbelastning och hög tillit
• Möjlighet att påverka och förbättra arbetssätt
• Fast lön och goda villkor
Meriterande
• Erfarenhet av arbete i Fortnox eller liknande ekonomisystem
• Tidigare arbete i verksamheter med många transaktioner och tydliga flöden
• Erfarenhet av bokslutsarbete och rapportering

Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till
Mail: Jobb@acceptio.se
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Skicka in din ansökan med en kort presentation av dig själv.
E-post: Jobb@acceptio.se
