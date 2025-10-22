ABC Alla Barns Centrum söker verksamhetschef
ABC-Alla Barns Centrum AB / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2025-10-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ABC-Alla Barns Centrum AB i Stockholm
ABC - Alla Barns Centrum söker verksamhetschef!
Om ABC - Alla Barns Centrum
ABC är en väletablerad barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) på Kungsholmen, precis vid Fridhemsplan, med utmärkta kommunikationer. Vi är en privat specialistmottagning som arbetar på uppdrag av Region Stockholm och tar emot patienter från hela regionen. Hos oss bedrivs specialistvård för barn och unga upp till 18 år enligt avtal med regionen, och vi har dessutom ett tilläggsuppdrag kring ADHD - utredning, behandling och uppföljning.
Utöver mottagningen på Fridhemsplan har vi nyligen öppnat en ny enhet på Lidingö. Under de senaste fyra åren har verksamheten vuxit kraftigt, och du som kliver in som ny verksamhetschef ansvarar över en etablerad organisation med tydliga rutiner och en välfungerande struktur. Den nuvarande verksamhetschefen kommer att finnas kvar i verksamheten i en rådgivande, icke-operativ roll för att säkerställa en sömlös övergång.
I ditt uppdrag ansvarar du för mottagningen på Fridhemsplan och vår nya mottagning på Lidingö. Vi har även ett nära samarbete med Alla Barns BVC, en del av samma koncern för att skapa en trygg och sammanhållen vårdkedja.
Din roll
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och driva vår verksamhet framåt. Du ingår i ledningsgruppen och arbetar i nära samarbete med vår verksamhetssekreterare, som har djup verksamhetskännedom och en central administrativ roll.
Du ansvarar för ekonomi, personal och verksamhetsutveckling - men också för det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet. I rollen ingår uppföljning, analys och rapportering både internt och till Region Stockholm. Du leder verksamheten med fokus på kvalitet, arbetsglädje och långsiktig hållbarhet.
Vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av ett engagerat och kompetent team där barnläkare, barnsjuksköterskor, psykologer och undersköterskor arbetar tätt tillsammans. Vi värdesätter en varm och prestigelös kultur där alla bidrar till en trygg och trivsam arbetsmiljö.
Vi tror på delaktighet och på att medarbetare som känner sig sedda och uppskattade gör sitt bästa arbete. Här får du möjlighet att påverka, utveckla och fortsätta bygga en mottagning med hög kvalitet och gott rykte. Vi erbjuder en dynamisk miljö med gemenskap, utvecklingsmöjligheter och sociala aktiviteter - både inom och mellan våra mottagningar.
Om dig
Vi söker dig som är en erfaren ledare med ett genuint engagemang för barn- och ungdomsvård. Du trivs i en roll där du får kombinera strategi med närvaro i det dagliga arbetet.
Du är en trygg, tydlig och inspirerande ledare som förstår vikten av att skapa arbetsglädje och engagemang i ditt team. Du har god förmåga att prioritera, fatta beslut och driva förbättringsarbete med fokus på både verksamhet och medarbetare.
Du är handlingskraftig och prestigelös, och ser värdet i att vara nära verksamheten - att förstå detaljerna utan att tappa helheten. Med ditt lugn och din kommunikativa förmåga bidrar du till stabilitet och trygghet, även i förändring.
Vi ser gärna att du är barnläkare, barnsjuksköterska, psykolog eller har annan vårdutbildning i grunden. Rollen innebär även kliniskt arbete i verksamheten.
Du har tidigare ledarerfarenhet inom hälso- och sjukvård, gärna minst två år i en chefsroll - till exempel som verksamhetschef, enhetschef, medicinskt ledningsansvarig eller överläkare.
Tidigare arbete inom öppenvården och BUMM är meriterande.
Vill du bli en del av vårt team?
Låter det här som en roll för dig? Då vill vi gärna komma i kontakt och berätta mer om hur du kan bli en viktig del av ABC:s fortsatta resa!
Rekrytering sker löpande, skicka in CV och personligt brev till: rekrytering@allabarnscentrum.se
, märk ansökan med "Verksamhetschef". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: rekrytering@allabarnscentrum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verksamhetschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ABC-Alla Barns Centrum AB
(org.nr 559213-3580) Jobbnummer
9569948