a la carte / lunch kock

Seaside Liljeholmskajen AB / Kockjobb / Stockholm
2025-12-26


Visa alla kockjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Seaside Liljeholmskajen AB i Stockholm

Restaurang Bankomat Seaside
Sjövikskajen 6.
11758 Liljeholmen

Vi söker ett tillskott till vårt köksteam omgående! Du behöver vara kvalificerad kock, med tidigare referenser och erfarenhet att tillaga mat á la carte. Husmanskost
Vi söker någon med ett god energi samt goda kunskaper och kreativitet.

Att ska kunna tala och skriva på svenska är ett krav
Arbetstider kvällar, måndag -- söndag
eller lunch måndag fredag 7.00--16
Du ska ha goda kunskaper i matlagning och känsla för kvalitet
tjänsten är på ca. 100 %
Märk ansökan med lunch eller för kväll Kvällskock
lön enligt överenskommelse
ansökan skickas till

yilmazkerim204@gmail.com
aymanalaa2002@yahoo.com
tel kök chef Ayman 0763932349
Restaurang chef Kerim Yilmaz
0709146198

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
E-post: sesaide@restaurangbankomat.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Seaside Liljeholmskajen AB (org.nr 556899-7273), http://restaurangbankomat.se
Sjövikskajen 6 (visa karta)
117 58  STOCKHOLM

Arbetsplats
J 2 Gruppen AB (BankOmat Seaside )

Kontakt
kerim yilmaz
sesaide@restaurangbankomat.se
0709146198

Jobbnummer
9663870

Prenumerera på jobb från Seaside Liljeholmskajen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Seaside Liljeholmskajen AB: