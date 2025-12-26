a la carte / lunch kock

Vi söker ett tillskott till vårt köksteam omgående! Du behöver vara kvalificerad kock, med tidigare referenser och erfarenhet att tillaga mat á la carte. Husmanskost Vi söker någon med ett god energi samt goda kunskaper och kreativitet.
Att ska kunna tala och skriva på svenska är ett krav Arbetstider kvällar, måndag -- söndag eller lunch måndag fredag 7.00--16 Du ska ha goda kunskaper i matlagning och känsla för kvalitet tjänsten är på ca. 100 % Märk ansökan med lunch eller för kväll Kvällskock lön enligt överenskommelse ansökan skickas till