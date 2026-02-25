A la carté kock sökes

ZB Hassleholm AB / Kockjobb / Hässleholm
2026-02-25


Vi söker en självgående kock med några års erfarenhet här på Zuperbowl Hässleholm.
Vi är en Restaurang i Hässleholm med lunch som serverar husmanskost Måndag-Fredag
A la carte verksamhet Onsdag-Lördag
Vi söker en kock som har några års erfarenhet & som är självgående, gör menyer, beställningar & brinner för matlagning.
Vi ser gärna att du är självständig och trygg i ditt yrke. Att du har ett stort intresse för mat och service.
Låter detta intressant? Hör av dig!
Start efter överenskommelse.
Lön enligt överenskommelse.
Vi är en arbetsplats med kollektivavtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
mail
E-post: info@zuperbowlhassleholm.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ZB Hassleholm AB (org.nr 559216-8420), http://www.zuperbowlhassleholm.nu
Björklundavägen 2 (visa karta)
281 33  HÄSSLEHOLM

Jobbnummer
9764157

