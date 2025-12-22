85% Personlig assistent till underbar tjej
Karin Ståhlnacke Juridik AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mörbylånga Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mörbylånga
2025-12-22
, Kalmar
, Torsås
, Nybro
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karin Ståhlnacke Juridik AB i Mörbylånga
, Kalmar
, Karlshamn
, Växjö
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Vi på KSJ AB jobbar med personlig assistans - som det är tänkt!
Här möter du Karin, Magnus, Sylvia och Bibban med lång erfarenhet, stort engagemang och ett hjärta för människor. Vi vet att bra assistans bygger på trygghet, respekt och ett nära samarbete. Med lång och gedigen erfarenhet inom personlig assistans, både från stora och mellanstora bolag, vet vi vad som krävs för att skapa trygghet, kontinuitet och livskvalitet för våra kunder - men också för våra viktiga assistenter.
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bra villkor, är anslutna till kollektivavtal och ger ett generöst friskvårdsbidrag.
Hos oss är du viktig - både för kunden och för oss!
Hälsa gärna på oss på Elbegatan 5 i Malmö - stäm bara av så vi är på plats först.
För att säkerställa en trygg och säker assistans genomför vi en bakgrundskontroll om du blir aktuell för tjänsten. Om arbetet innebär insatser åt barn krävs även att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret, i enlighet med gällande lagstiftning.
Vi är ett fantastiskt team med stort engagemang med stort hjärta. Vi är flexibla och ställer upp för varandra vid sjukdom eller ledighet, vi förväntar oss att du har samma egenskaper.
Nu söker vi en personlig assistent till en underbar och snart 10 åriga tjej som bor med sin familj i Färjestaden på Öland.
Hon är en pigg och levnadsglad tjej och har behov av hjälp med allt i sin vardag; sondmatning, förflyttningar, sitter i rullstol, behöver hjälp att kommunicera, personlig hygien, av och påklädnad, vara i skolan och träna på hennes vis. Det är en fysisk roll som kräver god grundkondition men också en möjlighet att leka, busa och sprida glädje tillsammans med en fantastisk liten person. Du är en del i att skapa trygghet och livsglädje!
Det är ett plus om du har erfarenhet av att hjälpa människor, antingen har du jobbat som personlig assistent, eller annat inom vården eller med barn. Körkort behövs då man kör bil i tjänsten (familjen har bil så man kör inte egen bil).
Tjänsten är på 85% med ett 4-veckors rullande schema som ser ut som följande i grundschema, självklart kan schemat ändras under tid och byte göras. När man jobbar natt så är det vaken natt, dvs att inte får sova och hela tiden har koll och kontroll på kunden.
Vecka 1:
Måndag 07.30-19.30
Tisdag 19.30-07.30
Torsdag 07.30-19.30
Vecka 2:
Onsdag: 07.30-19.30
Fredag: 07.30-19.30
Lördag: 08.00-16.00
Vecka 3:
Måndag 07.30-19.30
Tisdag 19.30-07.30
Torsdag 07.30-19.30
Vecka 4:
Onsdag: 07.30-19.30
Fredag: 07.30-19.30
Söndag: 08.00-16.00
Tjänsten kan tillsättas innan utgången annons, tveka inte att söka eller höra av dig till undertecknad om du har några frågor. Tjänsten tillsätts när vi kom överens om att den ska påbörjas. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karin Ståhlnacke Juridik AB
(org.nr 559281-3777) Arbetsplats
KSJ AB Kontakt
Magnus Ivarsson 0734097977 Jobbnummer
9658713