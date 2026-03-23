3D utvecklare till världsledande möbelföretag!
Vår kund är ett globalt ledande bolag inom heminredning som genom teknik och innovation når miljontals människor världen över varje dag. Här kombineras kreativitet med avancerad digital utveckling för att skapa lösningar som faktiskt påverkar hur människor lever och upplever sitt hem. Du kliver in i en miljö där 3D, teknik och affär möts och där du får möjlighet att arbeta nära både produktion och innovation i framkant. Vänta inte, sök redan idag!Publiceringsdatum2026-03-23Om tjänsten
I rollen som 3D-utvecklare arbetar du med att designa och vidareutveckla robusta 3D-pipelines och tekniska lösningar som hanterar stora mängder data och visuella tillgångar. Du jobbar nära både utvecklare och kreatörer för att säkerställa effektiva arbetsflöden och hög kvalitet i leveranserna. Samtidigt får du utrymme att experimentera med nya tekniker och kontinuerligt förbättra system och processer.
Du erbjuds
Chansen att påverka miljontals människors vardag genom innovativ 3D-kommunikation och på så vis växa både professionellt som personligt
En chans att göra karriär i ett globalt företag
Möjligheten att arbeta hemifrån några dagar i veckan. Företaget har en 3-day-at office policy
En kultur där alla kan vara sig själva, vara kreativa och innovativa varje dag
Att arbeta i ett sammansvetsat team som alltid strävar efter och värdesätter öppenhet och nytänkande.Dina arbetsuppgifter
Designa och underhålla 3D-pipelines och verktyg.
Utveckla och optimera 3D-modeller, shaders och bilder för olika plattformar.
Identifiera och implementera förbättringar av befintliga system.
Engagera dig i agil utveckling och leverera tekniska lösningar.
Koda för både nya initiativ och pågående projekt inom 3D.
Bidra till komplexa 3D-arbetsflöden.
Samarbeta nära med produktägare och 3D-artister.
Vi söker dig som
Relevant eftergymnasial IT-utbildning gärna inom datateknik, teknisk Fysik, spelprogrammering eller liknande.
Minst 3 års erfarenhet av teknisk 3D-utveckling
Mycket goda kunskaper i Python och C++
Erfarenhet av att bygga och underhålla 3D-pipelines, med fördel i USD (Universal Scene Description)
Erfarenhet av DCC-verktyg (t.ex. Houdini, Maya, Blender) eller spelmotorer (Unreal Engine/Unity).
Är obehindrad i engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Bakgrund inom spelutveckling eller VFX-industrin.
Förståelse för shading-modeller.
Erfarenhet av realtids- eller offlinegrafik, eller Computer-Generated Imagery (CGI).
Kunskap om Material X.
Kunskap i Rust eller molnlösningar (Azure).
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4QOS6P". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
