3 Montörer till Sepson
2026-02-23
, Malung-Sälen
, Gagnef
, Leksand
, Mora
Om jobbet
Som montör på Sepson arbetar du med att montera hydrauliska vinschar samt tillhörande kringutrustning. Du ansvarar själv för att skriva ut ritningar, checklistor och övrig dokumentation som behövs till montaget.
Då vi levererar våra produkter till fordonsindustrin ställs höga krav på kvalitet och kvalitetskontroller av monterade produkter ingår i därför arbetet.
Ordning och reda på arbetsplatsen är en del av arbetet hos oss. Du ansvarar för att hålla en strukturerad och ren arbetsplats där verktyg, material och dokumentation hanteras på ett systematiskt sätt. Detta är viktigt för att vi ska kunna upprätthålla våra kvalitetskrav.
Arbetet kan ibland bestå av andra uppgifter än montering beroende på behov.
I rollen ingår att:
• Montera vinschar och större system med tillhörande komponenter enligt ritning och instruktion.
• Säkerställa kvalitet genom kontroll av eget arbete och avrapportering.
• Hantera verktyg och lyftutrustning på ett säkert och korrekt sätt.
• Arbeta för hög leveransprecision genom samarbete, kvalitetstänk och ordning i montaget.
Vi söker dig som har erfarenhet av mekanisk montering. Du ska ha förmåga att läsa och följa tekniska ritningar. Du har god teknisk förmåga, ett intresse för praktiskt arbete och för hur saker fungerar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du ska vara ansvarstagande, plikttrogen och har god arbetsmoral.
Du tar ansvar för ditt arbete och säkerställer att det utförs korrekt.
Lyftutrustning används i arbetet men du bör ändå kunna hantera tunga delar.
Språkkrav - goda kunskaper i svenska, både tal och skrift, för att kunna läsa monteringsinstruktioner och för att följa rutiner och föreskrifter.
Truck- och traverskort är meriterande
Vi erbjuder:
• Stora möjligheter att påverka och förbättra våra processer
• En familjär arbetsmiljö med korta beslutsvägar
• Stabilitet och trygghet i ett företag med lång erfarenhet och stark framtidstroOm företaget
Sepson är ett marknadsledande företag med rötter från 1900, specialiserat på utveckling och tillverkning av hydrauliska fordonsmonterade vinschar för civila och militära användare globalt. Genom nära samarbete med våra kunder och partners bidrar vi till ökad säkerhet och robusta lösningar som fungerar när det verkligen gäller.
Sepson AB är en del av Sepson Winchgroup AB, tillsammans med bland andra Lidan Marine AB, Vime S.R.I, Patterson Manufacturing och vårt utvecklingsbolag Lidan Sepson Engineering AB. Tillsammans stärker vi vår position som global leverantör och driver innovation framåt.
Just nu befinner vi oss i en spännande tillväxtfas och bygger ut vår monteringskapacitet i Vansbro och Lidköping. Vi söker nya medarbetare som vill vara med och forma framtidens vinschlösningar. Vill du bli en del av ett internationellt företag med verksamhet på flera orter? Då kan Sepson vara rätt plats för dig.Så ansöker du
Låter det här som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av ett företag som skapar framtidens vinschlösningar! Placeringsort för tjänsten är Vansbro.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 20 mars, 2026
Frågor samt ansökningar mailas in till adressen talent@sepson.se
Märk mailet med "Montör Vansbro"
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: talent@sepson.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montör Vansbro". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sepson AB
(org.nr 556353-8692), http://www.sepson.se
Kyrkbyvägen 1 (visa karta
)
