2nd-line support IT-tekniker, Onsite

Danda AB / Supportteknikerjobb / Malmö
2025-09-19


Uppdrag:
2nd-line support:
Ta emot, felsöka och lösa ärenden som eskaleras från 1st-line, inklusive incidenter, beställningar och problem.
Utföra teknisk felsökning inom områden som klient, Win11 nätverk, behörigheter, AD, applikationer, microsoft 365.

Onsite IT-tekniker:
Utföra tilldelade bokningar på plats hos kund.
Ansvara för inhämtning, leverans och enklare konfiguration av utrustning.
Samarbeta med interna och externa aktörer (Systemdrift, Infrastruktur, leverantörer m.fl.) i syfte att lösa ärenden.
Följa upp och återkoppla till kund på plats eller via telefon innan ärende avslutas.
Hantera beställningar som tilldelas till 2nd-line/onsite, exempelvis patchning, nätverksportar och utskriftskonfiguration.
Ha med korrekt utrustning och utför all felsökning på plats som onsite-teknikern har kompetens att utföra inom tiden för bokningen.
Felsökning och lösning i ärende kopplat till nätverk och skrivare.

Ska-krav:
Körkort
Relevant utbildning för uppdraget
Erfarenhet av liknande projekt
Erfarenhet av arbete i större komplexa organisationer


Bör-krav:
Personlig lämplighet för uppdraget
Serviceinriktat förhållningssätt
Lösningsfokuserat bemötande

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Danda AB (org.nr 559069-2249)

Arbetsplats
Danda

Jobbnummer
9518507

