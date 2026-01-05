2nd Line Support
Infometric är en ledande och grön leverantör som befinner sig mitt i den intensiva energiomställningen. De är experter på att mäta och spara energi och att hjälpa deras kunder att hushålla med deras gemensamma resurser. De erbjuder moderna tekniska lösningar och hållbara energilösningar som lönar sig - för både plånboken och klimatet.
Genom åren har de har hjälpt tusentals fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att sänka sina energikostnader med hundratals miljoner kronor. De mäter el, varm- och kallvatten och temperatur i fastigheter och i boendes lägenheter. I deras mätsystem ingår också ofta solcellsanläggningar och laddboxar till elbilar.
Sedan starten 1995 har de samlat in över en miljard mätvärden. Nu växlar de upp med ambitionen att under de närmaste åren bli en ännu större aktör inom den gröna energiomställningen.
Infometric's huvudkontor är placerat i Sollentuna och de är omkring 55 anställda.
Din framtid
Eftermarknadsavdelningen växer med fler avtalskunder och det är här du behövs!
I rollen som supporttekniker svarar du på frågor och hjälper våra avtalskunder med drift och support av befintliga system. Du arbetar i ett ärendehanteringssystem och hanterar en bredd av ärenden som varierar i omfattning och komplexitet. Du tillhör ett team på ca 10 personer som präglas av god gemenskap och hög teknisk kompetens.
Som teknisk kundsupporttekniker arbetar du bland annat med felsökning, kontrollerar och kvalitetssäkrar installatörernas arbete samt säkerställer korrekt leverans och prestanda till företagets kunder. Du får rätt förutsättningar för att klara av ditt arbete som innefattar en strukturerad introduktionsplan under 3 veckor. Därefter utbildas du löpande för att bygga din kompetens avseende ny teknik.Kvalifikationer
Minst 3 år arbetslivserfarenhet i Sverige i en liknande roll som Supporttekniker.
Mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Avslutad gymnasieutbildning inom exempelvis IT, teknik eller el.
God kunskap inom Data och IT, vi undanber oss ansökningar från dig som inte har denna kompetens.
Meriterande
Innehar en eftergymnasial examen inom exempelvis nätverksteknik och/eller el.
Har arbetat i ett serviceyrke tidigare gärna inom 2:nd line support.
Har kunskaper inom IP och/eller nätverksteknik.
För att vara framgångsrik i rollen så ser vi att du är en lösningsorienterad och strukturerad person som har förmågan att driva ditt eget arbete framåt. Då du arbetar mot företagets kunder ser vi att du är en social person som trivs med att leverera god service.Övrig information
Uppdraget omfattar en bemanning via Kraftsam Rekrytering & Bemanning med goda möjligheten att kunna gå över med anställningen hos vår kund. Tjänstens omfattning är på heltid med tillträde snarast.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare på olivera.cvetkovic@kraftsam.se
Ersättning

Månadslön - Fast lön
