2F Bygg

2F byggmontage AB / Snickarjobb / Göteborg
2026-01-28


Ställningsbyggare sökes omgående - Stockholm
2F Byggmontage
2F Byggmontage är ett etablerat företag med lång erfarenhet inom bygg- och ställningsmontage. Vi arbetar runt om i Stockholmsområdet och söker nu engagerade och arbetsvilliga medarbetare som vill arbeta som ställningsbyggare.
Vi på 2F Byggmontage värnar om våra kollegor, våra arbetare och våra kunder. Det är mycket viktigt att beställaren får det de har beställt, och att ställningarna levereras säkert och korrekt.
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav - vi erbjuder introduktion och upplärning för rätt person.

Publiceringsdatum
2026-01-28

Dina arbetsuppgifter
Montering och demontering av byggställningar

Arbete på olika byggarbetsplatser i Stockholm

Följa gällande säkerhets- och arbetsmiljöföreskrifter

Säkerställa att beställaren/kunden får exakt det de har beställt

Kvalifikationer
God fysisk förmåga (arbetet är fysiskt krävande)

Arbetsvillig, ansvarstagande och pålitlig

Snabblärd och motiverad att utvecklas i yrket

Förmåga att arbeta både självständigt och i team

Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och förståelse

B-körkort är meriterande

Hög säkerhetsmedvetenhet - vi arbetar för att alla ska komma hem säkert till sina nära och kära

Ingen höjdskräck - arbete på höjd är en del av yrket

Följer alltid reglerna och använder hjälm, sele och ID06

Har genomgått alla nödvändiga utbildningar och vet hur man agerar på arbetsplatsen

Vi erbjuder
Arbete i ett företag med lång branscherfarenhet

Introduktion och upplärning

Trygga arbetsförhållanden med kollektivavtal

Lön enligt överenskommelse

Möjlighet till långsiktigt arbete

Start omgående

Arbete i en säkerhetsmedveten miljö med fokus på kvalitet, ansvar och omsorg om kollegor och kunder

Arbetsområde: Stockholm
Ansökan:
Skicka mejl till Info@2fbyggmontage.se.
En arbetsledare kommer att kontakta dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: Info@2fbyggmontage.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
2F byggmontage AB (org.nr 556233-2378)

Jobbnummer
9710592

