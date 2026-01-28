2F Bygg
2F byggmontage AB / Snickarjobb / Göteborg Visa alla snickarjobb i Göteborg
2026-01-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 2F byggmontage AB i Göteborg
Ställningsbyggare sökes omgående - Stockholm
2F Byggmontage
2F Byggmontage är ett etablerat företag med lång erfarenhet inom bygg- och ställningsmontage. Vi arbetar runt om i Stockholmsområdet och söker nu engagerade och arbetsvilliga medarbetare som vill arbeta som ställningsbyggare.
Vi på 2F Byggmontage värnar om våra kollegor, våra arbetare och våra kunder. Det är mycket viktigt att beställaren får det de har beställt, och att ställningarna levereras säkert och korrekt.
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav - vi erbjuder introduktion och upplärning för rätt person.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Montering och demontering av byggställningar
Arbete på olika byggarbetsplatser i Stockholm
Följa gällande säkerhets- och arbetsmiljöföreskrifter
Säkerställa att beställaren/kunden får exakt det de har beställtKvalifikationer
God fysisk förmåga (arbetet är fysiskt krävande)
Arbetsvillig, ansvarstagande och pålitlig
Snabblärd och motiverad att utvecklas i yrket
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och förståelse
B-körkort är meriterande
Hög säkerhetsmedvetenhet - vi arbetar för att alla ska komma hem säkert till sina nära och kära
Ingen höjdskräck - arbete på höjd är en del av yrket
Följer alltid reglerna och använder hjälm, sele och ID06
Har genomgått alla nödvändiga utbildningar och vet hur man agerar på arbetsplatsen
Vi erbjuder
Arbete i ett företag med lång branscherfarenhet
Introduktion och upplärning
Trygga arbetsförhållanden med kollektivavtal
Lön enligt överenskommelse
Möjlighet till långsiktigt arbete
Start omgående
Arbete i en säkerhetsmedveten miljö med fokus på kvalitet, ansvar och omsorg om kollegor och kunder
Arbetsområde: Stockholm
Ansökan:
Skicka mejl till Info@2fbyggmontage.se
.
En arbetsledare kommer att kontakta dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: Info@2fbyggmontage.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2F byggmontage AB
(org.nr 556233-2378) Jobbnummer
9710592