2 Projektledare - eldistribution till distrikt Öst
2025-09-24
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
, Karlskrona
, Växjö
, Karlshamn
, Kristianstad
Är du en erfaren projektledare som vill leda Sverige in i framtidens energiförsörjning? Eltel växer och har vunnit fler affärer, så nu behöver vi utöka styrkan med ytterligare projektledare till alla våra distrikt i Sverige. Därför söker vi nu en driven och självgående Projektledare som vill leda projekt och vara en nyckelspelare i vår växande verksamhet, är det du? Då vill vi lära känna dig bättre.
"Detta är det roligaste stället jag har jobbat på! Det beror på alla härliga kollegor och chefer - och jag har utvecklats jättemycket. Jag har fått mer ansvar och ett nytt sätt att se på projektledning." Ebu, projektledare inom eldistribution
Vilka är mina arbetsuppgifter?I rollen som Projektledare har du självständigt ansvar för allt som rör dina projekt. Du ansvarar och leder projekt mot ställda projektmål avseende tid, ekonomi, resurs och kvalité. Som projektledare kommer du att vara en nyckelperson i att säkerställa framgången för våra projekt och bidra till företagets övergripande mål.
Du kommer att främst leda projekt för Eon inom hela distrikt Öst och det kommer att röra sig om både nybyggnation såväl som ombyggnation och underhåll av tekniska anläggningar.
Du planerar för att arbetet utförs efter kundernas och andra kravställares önskemål och håller ihop helheten i projektet. Exempel på arbetsuppgifter:
- Självständigt leda projekt inom eldistribution (upp till 36kV - mellanspänning) och förnya befintliga nät.
- Ansvara för tidplanering, ekonomisk uppföljning och riskhantering.
- Daglig styrning och samordning av flera arbetslag, inklusive tätt samarbete samt dialog med ledande montörer.
- Planera och säkerställa att mark- och installationsarbeten utförs enligt kundens önskemål och tidsramar.
- Besöka arbetsplatser minst en gång i veckan och upprätthålla nära dialog med beställare och montörer.
- Hantera beställningar, resurssättning, fakturering och rapportering.
- Delta i kund- och byggmöten samt säkerställa en säker arbetsmiljö för både egen personal och underentreprenörer.
Placeringen kommer att vara någonstans i distrikt Öst, helst i Växjö, men för oss är det viktigast att vi hittar rätt person, så även andra placeringar i distriktet kan bli aktuella.
Varför ska jag välja Eltel som arbetsgivare?
Du kommer att spela en viktig roll i Eltels satsning på att utveckla vårt erbjudande inom eldistribution mot vår nya kund Eon.
Utvecklingen av affären inom elområdet är en viktig del i Eltels strategi varför dessa frågor ligger högt upp på agendan. Dessutom är resultaten goda vilket bidrar till en stark framåtanda.
En anställning hos Eltel innebär att du är med och bidrar till att säkra Sveriges kritiska infrastruktur. Våra kunder har alla samhällsviktiga funktioner och varje dag gör vi tillsammans att digitaliseringen och elektrifieringen blir till verklighet. Du kommer att få en stor variation i dina arbetsuppgifter tillsammans med mycket ansvar, och en möjlighet att hela tiden utvecklas inom befintliga och nya roller. Eltel är en trygg arbetsgivare med en lång och stolt erfarenhet från branschen. Vi finns över hela Sverige och är i stark tillväxt, särskilt inom förnybar energi. Som en del av Eltel kan du känna dig trygg med att vi ständigt har din säkerhet och arbetsmiljö i fokus med en tydlig nollvision för arbetsskador. Men det som gör att man stannar hos oss är en öppen arbetskultur med trevliga och duktiga kollegor som gör oss alla starkare tillsammans.
Det allra viktigaste för att du ska lyckas i rollen som projektledare är dina personliga egenskaper; att du gillar att arbeta mot tydliga mål och resultat; du är självgående och tar de initiativ och sätter igång de aktiviteter som behövs för att driva projektet framåt. Du är bra på att bygga relationer samtidigt som du är väldigt tydlig i din kommunikation. Utmärkande hos dig är att du tar stort eget ansvar i allt du åtar dig.
För att lyckas i rollen behöver du:
- ha erfarenhet inom eldistribution sedan tidigare - antingen som projektledare, elprojektör, -beredare eller distributionselektriker
- ha kunskap/utbildning kopplat till AB04/ABT06
- ha kunskap/utbildning kopplat till BAS U, BAS P, AMA, ESA & EBR
- vara bra på Excel och behärska Office paketet väl.
- ha B-körkort
- behärska svenska och engelska i tal och skrift
Du behöver ha minst en gymnasieutbildning och goda tekniska kunskaper inom elkraft som du har skaffat dig genom praktisk erfarenhet i fält, exempelvis som servicetekniker eller kontrollanläggningsingenjör. Det är meriterande om du har en högskoleingenjörsexamen med inriktning mot elkraft.
Du är en klippa på ekonomi och resultatuppföljning och det är meriterande om du har utbildning som projektledare och/eller inom el.
Ytterligare information
- Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning.
- Grund för anställning är godkänd bakgrundskontroll (inklusive bland annat kontroll av rättsliga tvister och ekonomisk status)
- Då vi är på sommarledighet kommer vi inte att påbörja urvalet förrän i slutet av augusti.
Vi eftersträvar mångfald och välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi uppnår detta.
Har du frågor rörande rekryteringsprocessen eller tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsteamet på rekrytering@eltelnetworks.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur. Vi designar, planerar, bygger och säkrar driften av el- och kommunikationsnätverk i hela Sverige på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter.
Vi är stolta över att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort - vi på Eltel kombinerar kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete. Vi har ambitionen att vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och som vill ta ett samhällsansvar. Vi söker nu fler engagerade människor som vill bli en del av vårt företag.
