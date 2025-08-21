2 Köksbiträden vikariat

Ljusdals kommun, Kostenheten / Restaurangbiträdesjobb / Ljusdal
2025-08-21


Publiceringsdatum
2025-08-21

Beskrivning
Vi söker nu två köksbiträden till Kostenheten i Ljusdals kommun för ett tidsbegränsat vikariat under perioden 2025-09-15 till 2025-12-31 med placering vid Slottegymnasiets skolrestaurang och Centralköket.

Kostenheten ansvarar för att laga näringsrik och välsmakande mat till barn, elever och äldre inom kommunen. Vi levererar även kylda matlådor till kunder i ordinärt boende. Vår verksamhet bygger på att så mycket som möjligt lagas från grunden, med fokus på god kvalitet, hög service och hållbarhet.

Vi söker dig som är serviceinriktad, engagerad och trivs i köksmiljö. Har du ett intresse för matlagning och vill vara med och skapa goda måltider för kommunens invånare - då är detta rätt möjlighet för dig!

Dina arbetsuppgifter
Som köksbiträde kommer du att ha en viktig roll i det dagliga arbetet i köket. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:

Assistera kockarna vid tillagning av dagens måltider

Arbeta med specialkost i dietköket

Delta i distribution av mat till olika enheter

Förbereda sallader och kalla rätter

Medverka i servering på Slottegymnasiets skolrestaurang

Ansvara för diskning och städning enligt gällande hygienrutiner

Utföra övriga vanligt förekommande arbetsuppgifter inom kök och restaurang

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

Har utbildning från restaurang- och livsmedelsprogrammet eller motsvarande kunskaper (meriterande men inget krav)

Har erfarenhet av specialkost och god förståelse för olika kostbehov

Har tidigare arbetat i storkök eller restaurangmiljö

Har ett genuint intresse för matlagning och service

Trivs med att arbeta i team och har god samarbetsförmåga

Behärskar svenska väl i både tal och skrift



Övrig information
Tjänsterna är tidsbegränsade, heltid med tillträde 2025-09-15 eller enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande.





I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/154".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ljusdals kommun (org.nr 212000-2320)

Arbetsplats
Ljusdals kommun, Kostenheten

Kontakt
Linda Hörnell
072-4545042

Jobbnummer
9468697

