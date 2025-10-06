1st Sushikock sökes

Sisi Restaurang AB / Kockjobb / Falkenberg
2025-10-06


Sisi Restaurang ligger på Tånga handelsplatsen i Falkenberg.
Vi serverar lunch- & Kvällsbuffé från det kinesiska, thailändska och japanska köket. Du ska ha minst 1-2 års erfarenhet av matlagning från traditionellt och klassiskt Asiatisk kök. Det är ett krav att du talar kinesiska och svenska är en merit.
Arbetsuppgifter: Förberedelse och matlagning till asiatisk buffé, du ska göra sushi, diska och hjälpa till i köket , även renhållning av köket.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Via E-post
E-post: sisirestaurang@hotmail.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sisi Restaurang AB (org.nr 556868-1737)
Dalkullevägen 4 (visa karta)
311 39  FALKENBERG

Arbetsplats
Sisi Restaurang

Kontakt
Diana Wang
diana_wang198455@hotmail.com
0732709999

Jobbnummer
9543351

