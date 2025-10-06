1st Sushikock sökes
Sisi Restaurang ligger på Tånga handelsplatsen i Falkenberg.
Vi serverar lunch- & Kvällsbuffé från det kinesiska, thailändska och japanska köket. Du ska ha minst 1-2 års erfarenhet av matlagning från traditionellt och klassiskt Asiatisk kök. Det är ett krav att du talar kinesiska och svenska är en merit.
Arbetsuppgifter: Förberedelse och matlagning till asiatisk buffé, du ska göra sushi, diska och hjälpa till i köket , även renhållning av köket.
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Via E-post
E-post: sisirestaurang@hotmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sisi Restaurang AB
(org.nr 556868-1737)
Dalkullevägen 4 (visa karta
)
311 39 FALKENBERG Arbetsplats
Sisi Restaurang Kontakt
Diana Wang diana_wang198455@hotmail.com 0732709999 Jobbnummer
9543351