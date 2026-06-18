1st line support till BRP Systems
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2026-06-18
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Första Linjens Support till BRP – Är du vår nästa kundhjälte?
Brinner du för att hjälpa människor och lösa problem? Då kan du vara den vi söker! Vi letar efter en serviceinriktad och engagerad medarbetare till vårt team för första linjens support hos BRP Systems. Här blir du den första kontakten för våra kunder och en nyckelperson i att säkerställa deras nöjdhet.
Om rollen
Som en del av vårt supportteam är du BRP:s ansikte utåt. Du kommer att ta emot inkommande samtal från våra kunder, hantera deras ärenden och se till att de får den hjälp de behöver. Din förmåga att snabbt identifiera och lösa grundläggande problem är avgörande. När ett ärende kräver djupare expertis, är du ansvarig för att korrekt eskalera det till vår andra linjens support.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Agera första kontakt in till BRP's support där du ansvarar för att ge kunden en så bra upplevelse som möjligt i form av bemötande, guidning och support.
Besvara inkommande samtal från BRP:s kunder och ge support med grundläggande problem och frågor.
Skapa ärenden i vårt ärendehanteringssystem under eller efter samtal.
Eskalera ärenden till andra linjens support när de inte kan lösas inom första linje.
Bidra med förslag på innehåll till vår FAQ baserat på vanliga frågor och problem.
Viss beredskap för telefonsupport under kvällar och helger förekommer.
Vem är du?
Vi söker dig som motiveras av att arbeta kundorienterat och trivs med att vara den första kontakten för våra användare. Du är en resultatinriktad problemlösare som inte ger dig förrän kunden är nöjd och ärendet är löst. Att vara en lagspelare är viktigt för dig, och du bidrar gärna till gruppens framgång. Även i utmanande situationer behåller du din positiva attityd och är resursstark. Du har ett genuint servicefokus och lyssnar aktivt för att förstå kundens behov och kommunicera klart och tydligt.Publiceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av kundsupport eller liknande serviceyrken är meriterande. Meriterande är exempelvis roller som kundservicemedarbetare på försäkringsbolag, bank eller IT-bolag.
Utmärkt kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska och engelska. Det är mycket meriterande om du också talar norska, danska eller finska.
Grundläggande teknisk förståelse och förmåga att snabbt sätta dig in i nya system.
Vi erbjuder:
En spännande roll i en dynamisk miljö där du får möjlighet att utvecklas och bidra till våra kunders framgång. Du blir en del av ett stöttande team där samarbete och kundnöjdhet står i fokus. Vi är ett snabbt växande företag som erbjuder tekniska lösningar som kontinuerligt är under utveckling med förbättringar och nya funktioner. Vi är marknadsledande med våra produkter i Norden och fortsätter att expandera ut i Europa.
Vi jobbar tätt tillsammans mellan avdelningar och det är därför viktigt att du är flexibel och gillar att vara behjälplig i olika sammanhang. Du kommer att utgå från vårt kontor i Linköping som ligger precis intill Stora Torget med nyrenoverade lokaler och en härlig miljö. BRP's supportteam består av kollegor som sitter både i Sverige, Danmark, Norge och Finland.
Är du redo att ta dig an utmaningen?
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då vi kommer att gå igenom urvalet kontinuerligt. Maila din ansökan till hr@brpsystems.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: hr@brpsystems.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1st line support". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brp Systems AB
(org.nr 556658-2770), http://www.brpsystems.com
Tanneforsgatan 8 (visa karta
)
582 24 LINKÖPING Arbetsplats
Brp Systems AB Jobbnummer
9971375