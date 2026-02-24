1st line support - Malmö
Wise Group AB / Supportteknikerjobb / Malmö Visa alla supportteknikerjobb i Malmö
2026-02-24
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wise Group AB i Malmö
, Eslöv
, Borås
, Mölndal
, Göteborg
eller i hela Sverige
Hos vår kund får du chansen att bli en nyckelperson i organisationens supportfunktion. I den här rollen spelar du en central roll i att säkerställa hög servicegrad och nöjda användare.
Du är den första kontaktpunkten för både interna och externa användare och hanterar ärenden via telefon, e-post och chatt. Du blir en del av ett kompetent, engagerat och stöttande team där samarbete, kunskapsdelning och utveckling står i fokus.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Ta emot och hantera kundärenden via telefon, e-post och chatt med ett professionellt och positivt bemötande
Vara den självklara kontaktpunkten (SPOC) för avtalskunder
Felsöka och ge användarstöd inom IT-tjänster, system, nätverk och behörigheter
Samarbeta nära kollegor och tekniska specialister för att hitta effektiva lösningar
Dokumentera ärenden och bidra till kunskapsdelning inom teamet
Aktivt medverka i förbättring och utveckling av processer och arbetssätt
Vem är du?
Du har tidigare erfarenhet av service eller kundsupport, gärna inom IT. Du gillar att hjälpa andra, lösa problem och arbeta strukturerat. Med nyfikenhet, engagemang och ett leende i rösten skapar du trygghet för användarna.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska och har god vana av digitala verktyg, exempelvis ServiceNow och Office 365.
Vi tror att du är:
Ansvarstagande, positiv och tålmodig
Lösningsorienterad och stresstålig
Nyfiken, engagerad och delar gärna med dig av idéer
En lagspelare med god kommunikativ förmåga
Övrig information
Plats: Malmö Anställningsform: Tillsvidareanställning hos kund med sex månaders provanställning Start: Enligt överenskommelse
PASSAR VI DIG?
Wise IT arbetar med kompetensförsörjning inom IT. Vår uppgift är att hitta rätt person till rätt IT-jobb, genom rekrytering och konsulter. Vi tror på människan i en framtida teknikutveckling och brinner för att bygga relationer, inkludera fler i IT-branschen och naturligtvis matcha rätt kompetens till rätt uppdrag. Vi vill vara en självklar go-to career partner oavsett om kandidaten söker jobb i dagsläget eller inte. Vill du vara med på vår resa? Läs mer om oss, vår kultur och våra värderingar på vår karriärsida.
ANSÖKAN
Vi tar inte emot ansökningar via mail då vi värnar om din personliga integritet. Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter enligt GDPR i Wise Group-koncernens policy för behandling av personuppgifter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7186687-1859081". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wise Group AB
(org.nr 556686-3576), https://jobs.wise.se
Nordenskiöldsgatan 24 (visa karta
)
211 19 MALMÖ Arbetsplats
Wise Jobbnummer
9761012