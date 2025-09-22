1:e socialsekreterare utredningsenheten
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan. Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Du kommer vara en av fyra1:e socialsekreterare på Utredningsenheten som leds av två enhetschefer. Du kommer arbetsleda ett nyskapat team med engagerade socialsekreterare och socialrådgivare utifrån olika kompetensområden bland annat inom institutionsvård (HVB/SiS), nätverksarbete och komplexa utredningar där det finns stort utrymme för nytänkande och kreativa lösningar. Du har en central roll i det dagliga arbetet genom att vara en närvarande och tillgänglig arbetsledare både i vardagliga beslut och i akuta situationer. Du har ett övergripande ansvar för det dagliga arbetet och säkerställer att de barn och ungdomar vi möter får det stöd de behöver. I din roll ansvarar du även för att vi levererar rätt vård genom att sätta dig in i avtal och upphandlingsprocesser.
En viktig del av ditt uppdrag är att hålla samman och utveckla det professionella arbetet i teamet. Det innebär att du:
* Stödjer medarbetare i att säkerställa kvalitet i dokumentation, i enlighet med BBIC
* Är delaktig i introduktion av nya medarbetare, tillsammans med 1:e kollegor
* Bidrar till att skapa en trygg, lärande och hållbar arbetsmiljö där medarbetarna kan växa
* Företräder Socialnämnden i de rättsliga processerna som kan komma att krävas
* Samverkar aktivt med andra enheter för att säkerställa en välfungerande vårdkedja för barn och ungaKvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten som 1:e socialsekreterare behöver du uppfylla följande krav:
* Socionomexamen
* B-körkort
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* God datorvana
* Gedigen erfarenhet av myndighetsutövning och utredningsarbete inom barn och unga
* Förmågan att ta ansvar, fatta beslut och vara självgående i din yrkesroll
* En trygg och tydlig ledarstil, där du kan sätta riktning, skapa struktur och förmedla förväntningar på ett positivt sätt
* Förmågan att behålla lugn och professionalism även i pressade och komplexa situationer
* Du har också en god förmåga att anpassa ditt ledarskap efter olika situationer och individers behov, du trivs i en verksamhet där både struktur, kvalitet och relationsbyggande är i fokus.
* Du har också en god kostnadsmedvetenhet och ser det som en självklar del av ditt uppdrag att ta ansvar för att resurser används på ett effektivt och hållbart sätt utan att tumma på kvaliteten i insatserna för de barn och ungdomar som vi möter.
* Vi värdesätter ett tydligt barnperspektiv hos dig där du ser det som en självklarhet att barn ska vara delaktiga i sina ärenden utifrån ålder och mognad.
* Du har lätt för att skapa och behålla goda relationer, både med kollegor och externa samarbetspartners, och du bidrar till en god stämning på arbetsplatsen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
