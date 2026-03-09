1:e socialsekreterare
Region Gotland / Socialsekreterarjobb / Gotland Visa alla socialsekreterarjobb i Gotland
2026-03-09
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Beroendeenhetens vuxengrupp
Beroendeenhetens vuxengrupp är en verksamhet inom individ- och familjeomsorgen, socialförvaltningen, som arbetar med socialt förändrings- och motivationsarbete och utreder behov av insatser jämlikt SoL LVM och LVU.
Detta för individer med skadligt bruk och beroende av alkohol, droger eller spel om pengar. Vi söker nu en ny kollega i rollen som 1:e socialsekreterare i verksamheten.
Verksamheten består av en enhetschef, två 1:e socialsekreterare, sex socialsekreterare och två enhetsassistenter. Arbetet bedrivs i nära samverkan med både interna och externa parter, så som psykiatri, polis, myndighetsavdelningen, arbetsmarknadsaktörer och så klart, vår egen utförarenhet där behandling och boende verkar.
Vi är en enhet med engagerade medarbetare som tar hjälp av varandra när jobbet är utmanande. Vi likt alla enheter inom IFO arbetar enligt förhållningssättet Signs of Safety vilket innebär att vi jobbar nära de individer vi möter för att tillsammans hitta gemensamma lösningar och möjligheter. Vi använder ASI som grund i vårt utredningsarbete.
Vi erbjuder en trivsam och utvecklande arbetsmiljö, extern handledning, flextid samt
friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Uppdraget innebär att tillsammans med en 1:e kollega arbetsleda socialsekreterare och ha ett övergripande ärendeansvar i verksamheten, samt att samordna och fördela uppdragen i teamet som arbetar med handläggning utifrån Socialtjänstlagen, LVM och LVU.
1:e socialsekreterares uppgift är att genom nära arbetsledning ge medarbetarna goda förutsättningar att utföra sina uppdrag samt att bidra till verksamhetens utveckling. En viktig del av uppdraget innebär också att samverka med andra verksamheter. Vid utrymme och behov ingår i denna tjänst att utföra viss handläggning.
1:e socialsekreterare ingår i enhetens ledningsgrupp där vi stöttar varandra i arbetet med att leda och driva enhetens utveckling framåt.
Upptagningsområdet är hela Gotland och arbetsplatsen finns centralt i Visby.
Vem är du?
Vi söker dig med socionomexamen. Ett krav för denna tjänst är att du som söker har flerårig erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen.
Meriterande är god kunskap och erfarenhet av myndighetsutövning inom skadligt bruk och beroende. Vidareutbildning och erfarenhet av ledarskap i liknande roller är också meriterande, så även vidareutbildning inom skadligt bruk och beroende.
För att lyckas med uppdraget behövs en god samarbetsförmåga, samtidigt är det viktigt att du självständigt ansvarar för dina arbetsuppgifter. En professionell hållning till yrkesrollen är avgörande och du som person har en god självkännedom och är trygg i ledarrollen för teamet.
Kontaktytorna är många och uppdragen du arbetar med är av olika karaktär, därför är det viktigt att du är kommunikativ, strukturerad och att du kan anpassa dig till olika situationer. Arbetet ställer krav på din förmåga att i samverkan utveckla verksamheten och leda teamets arbete framåt.
Vi hoppas att du känner igen dig i beskrivningen och att du vill bli vår nya kollega. Vi kommer att påbörja intervjuarbetet så snart som möjligt så tveka inte att skicka in din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/315". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Beroendeenhetens vuxengrupp Kontakt
Martin Fyhr, enhetschef 0498-263463 Jobbnummer
9783849