1:e handläggare funktionshinderenheten
2025-10-29
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Funktionshinderenheten
Myndighetsavdelningen inom socialförvaltningen har cirka 60 medarbetare och ansvarar för handläggning enligt LSS, socialtjänstlagen (SoL) och lagen om bostadsanpassningsbidrag.
Avdelningen hanterar även anhörigstöd, avgiftshandläggning och samordning via Boråd.
Vi har ett viktigt uppdrag där vi utreder, beslutar och följer upp insatser till personer som på grund av funktionsnedsättning eller ålder behöver stöd och omsorg - ett arbete som gör verklig skillnad i människors vardag.
Funktionshinderenheten består av 17 medarbetare och är indelad i tre team: LSS vuxen, LSS barn samt bostadsanpassning. Enheten arbetar med handläggning enligt LSS, SoL och lagen om bostadsanpassningsbidrag. Enhetens 1:e handläggare ger stöd i det dagliga arbetet.
Vi erbjuder en arbetsplats där mångfald ses som en tillgång, med engagerade kollegor, goda möjligheter att påverka och hög delaktighet i verksamhetens utveckling. Du får ett individuellt introduktionsprogram och nära ledarskap med stöd från både 1:e handläggare och enhetschef.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Som en av två 1:e handläggare på funktionshinderenheten leder du det dagliga arbetet och fungerar som stöd och samordnande funktion för handläggarna. Du säkerställer rättssäkerhet, kvalitet och likabedömning inom enhetens tre team - särskilt inom LSS barn och bostadsanpassning.
I uppdraget ingår att:
• Stötta, handleda och fördela ärenden i arbetsgruppen.
• Upprätta och implementera rutiner och riktlinjer.
• Samordna introduktion för nya handläggare.
• Bevaka och informera om aktuellt rättsläge inom LSS och bostadsanpassning.
• Hålla samman implementeringen av IBIC (Individens behov i centrum).
• Arbeta nära och på uppdrag av enhetschef med utvecklings- och förändringsarbete.
• Företräda myndighetsavdelningen i olika sammanhang.
• Utveckla arbetsprocesser och samarbeten, särskilt med övriga 1:e handläggare och delar av förvaltningen.
• Vara sammanhållande vid direktupphandling av bostad med särskild service enligt LSS - inklusive anbudsförfrågan, anbudsinhämtning och avtalsskapande.
I viss utsträckning kan du även handlägga ärenden enligt LSS och SoL. Du arbetar i enlighet med Region Gotlands värdegrund - förtroende, omtanke och delaktighet - och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö präglad av delaktighet, lärande och kvalitet.
Vem är du?
Vi söker dig som vill ta ansvar, leda och utveckla! Du har socionomexamen eller annan likvärdig utbildning samt B-körkort.
Du har erfarenhet av socialt arbete och myndighetsutövning, gärna inom funktionshinderområdet, samt god kunskap om LSS och SoL. Erfarenhet av Treserva och resursfördelningssystemet Kuben är meriterande, liksom utbildning eller erfarenhet inom ledarskap, projektledning, IBIC-processledning och kunskap om lagen om bostadsanpassningsbidrag.
Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du är strukturerad, uthållig och lösningsfokuserad, med förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt med bibehållen kvalitet. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och har en tydlig, kommunikativ ledarstil som skapar engagemang och arbetsro.
Du har ett situationsanpassat ledarskap och ser styrkan i samarbete - att nå gemensamma mål och utveckla verksamheten tillsammans. Du ser möjligheter i förändring och har erfarenhet av att förbättra arbetssätt och kvalitet.
Inför beslut om anställning görs utdrag ur belastningsregistret.
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1039". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Funktionshinderenheten Kontakt
Pernilla Ahlvin, enhetschef 0498-204253 Jobbnummer
9578753