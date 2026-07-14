15-åring söker ny rolig assistent
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-07-14
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eller i hela Sverige
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Om jobbet
Plats: Norr om Uppsala (mellan Björklinge och Storvreta)
Anställningsform: Deltid, 10-50%
Arbetstider: Mestadels vardagar dagtid men eftermiddag/kväll samt helg kan även förekommaPubliceringsdatum2026-07-14Beskrivning
Vi söker dig med en pedagogisk ådra som vill arbeta med en 15-årig tjej i skolan och hemmet. Jobbet innebär att vara flickans stöd i alla vardagssituationer. Flickan är en glad och energisk tös som vet vad hon tycker om. Hon har flerfunktionsnedsättning och tränar på att lära sig gå och att kommunicera med bilder och tecken. Skolan tycker hon mycket om och då särskilt kompisarna, idrotten och när fru Alfabeta hälsar på. I skolan behöver hon någon som på ett interaktivt och lekfullt sätt hjälper henne att ta del av undervisningen så att hon tillgodogör sig den på bästa sätt.
Hemma gillar hon att ta en tur ut i naturen för att titta på djur eller motorfordon, busa i mängder och tackar aldrig nej till att hoppa på studsmattan eller gunga. Att höra dig läsa är toppen eller så kan ni sjunga lite tillsammans. Fixa med iPaden är en annan favorit. Hon sondmatas och får inhalationer och på natten får hon ibland syrgas vid behov. Du kommer här få möjligheten att se både dig själv och flickan utvecklas och vi kan erbjuda en konkurrenskraftig lön till rätt person.Kvalifikationer
• Förmåga att behärska och förstå svenska språket både i tal och skrift
• God initiativförmåga och förmåga att arbeta självständigt
• Fysisk förmåga att assistera med förflyttningar, t.ex. i och ur rullstol (hjälpmedel finns)
• Utdrag ur belastningsregistret för att arbeta med barn med funktionsnedsättning kommer att begäras
Meriterande
• Kreativitet och förmåga att läsa av och anpassa sig till olika situationer
• Körkort och tillgång till bil då familjen bor ca 1,5 mil från Uppsala med halvdåliga bussförbindelser i samband med arbetstider och några km till närmsta busshållplats
• Erfarenhet av att arbeta med barn med funktionsnedsättning
• Erfarenhet av pedagogiskt arbete eller utbildning inom pedagogik
Vi erbjuder
• En konkurrenskraftig lön
• All nödvändig introduktion och utbildning för att du ska känna dig trygg i din arbetsroll
• Möjlighet att arbeta i en härligt ansvarstagande och trevlig arbetsgrupp
• En dynamisk arbetsmiljö där du har möjlighet att utvecklas
Det ingår även i jobbet att hoppa in extra vid sjukdom och frånvaro.
Detta är en deltidtjänst mellan 10-50%. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Alma assistans AB
(org.nr 556791-9062)
753 23 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontakt
Kristina Källström kristina.kallstrom@friab.se 0722453735 Jobbnummer
10002671