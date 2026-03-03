12-stegsterapeut
2026-03-03
Vill du jobba med verklig förändring - och samtidigt ha ett gäng kollegor som både peppar dig och bjuder på riktigt bra fikapauser?
Strömgården är en del av Piteå kommuns öppenvård inom socialpsykiatri och beroende och här bidrar du direkt till välfärd och hållbar utveckling - i en stabil, offentlig verksamhet där kvalitet och människors livskvalitet går först.
Vi söker nu en 12-stegsterapeut till Strömgården som vill vara med och utveckla vår öppenvård.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Som 12-stegsterapeut jobbar du nära människor som vill skapa varaktig nykterhet och drogfrihet. Du finns där i både motvind och medvind - strukturerat, varmt och tydligt.
Du kommer bland annat att:
• Leda gruppbehandling enligt 12-stegsprogrammet
• Göra bedömningar, upprätta behandlingsplaner och följa upp tillsammans med klienten
• Samverka med socialtjänst, regionen, närstående och andra viktiga samarbetspartners
• Dokumentera enligt lagar, riktlinjer och lokala rutiner
• Delta aktivt i teammöten, behandlingskonferenser och utvecklingsarbeteKvalifikationer
Du tror genuint på människors förmåga att förändras och gillar att jobba i team där man ställer upp för varandra.
Vi förväntar oss att du har:
• Minst 2-3 års erfarenhet av behandling inom beroende
• Utbildning i 12-stegsbehandling
• Erfarenhet av att leda grupper och möta människor i utsatta situationer
• Förmåga att sätta tydliga gränser på ett respektfullt och lugnt sätt
• God svenska i tal och skrift samt grundläggande digital vana
Erfarenhet från socialtjänst, psykiatri, HVB eller öppenvård är meriterande, inte avgörande.
Mer om tjänsten
Visstidsanställning till och med 2027-06-30
Omfattning 100%
Tillträdesdag, enligt överenskommelse
Arbetstid, Dagtid
Känns Strömgården som en plats där du både kan bidra och växa? Skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev via vårt digitala ansökningssystem.
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-31
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte för länge om du känner att rollen passar dig.
För samtliga tjänster skall "Blankett för att kontrollera egna uppgifter - Begäran om utdrag från belastningsregistret för enskild person (442.3)" uppvisas i obrutet kuvert
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Strömgården är en del av Piteå kommuns öppenvård inom socialpsykiatri och beroende. Vi är en kommunal, offentlig verksamhet som finns till för välfärd, hållbar samhällsutveckling och god livskvalitet.
Hos oss får du:
• Ett tajt team där samarbete, humor och omtanke är vardag.
• En inkluderande kultur med trygghet, delaktighet, servicekänsla och kvalitet som ledstjärnor
• En arbetsmiljö där kommunikation, tillit och stöd är lika självklart som att fråga "hur är läget?"
• Tydligt ledarskap, regelbunden extern handledning
Vi erbjuder:
• Kollektivavtal och friskvårdsbidrag
• Trygga villkor i offentlig sektor med kollektivavtal och tydlighet genom offentlighetsprincipen
• Stöd för dig som flyttar till Piteå, till exempel kring bostad, skola och fritid
Läs mer https://www.pitea.se/jobbaisocialtjansten
- Stöd, vård och omsorg för piteborna https://www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se/
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. https://www.pitea.se/inflyttare
- Move to Piteå Ersättning
