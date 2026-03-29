100% tjänst - en annorlunda städfirma

2026-03-29
Välkommen till en annorlunda städfirma
Älskar du städning - men avskyr stressen i att hinna med 5-6 kunder per dag?
Är du pedantisk och stolt över ditt arbete?
Har du körkort och tillgång till bil?
Då vill vi gärna att du tittar hit!

Publiceringsdatum: 2026-03-29

Om företaget
Vi på Hemstädaren driver en städfirma med fokus på kvalitet före kvantitet.
Hos oss handlar städning inte om att skynda - utan om att göra ett riktigt bra jobb.
Vi arbetar inom två huvudsakliga områden:
Avresestädningar efter skidgäster
Ett mer tempofyllt arbete som främst utförs torsdagar och söndagar.
Städning hos företag och privatkunder
Här ligger vårt största fokus på noggrannhet och kvalitet.
Så skiljer vi oss från andra
Hos många städfirmor förväntas du hinna med flera kunder varje dag.
Hos oss är det tvärtom.
Vi planerar så att du oftast har:
1-2 privatkunder per arbetsdag
Gott om tid att göra ett arbete du kan vara stolt över
Vi tror att bra städning kräver:
Kunskap
Noggrannhet
Tålamod
Och vi skapar förutsättningarna för att du ska lyckas med just det.
Vi söker dig som:
Är noggrann och har öga för detaljer
Tar stolthet i att lämna perfekta resultat
Är ansvarstagande och självgående
Har körkort och egen bil
Samt att du kan växla upp tempot de dagar då vi arbetar med avresestädningar.
Vad vi erbjuder:
Ett lugnare arbetstempo än branschen i övrigt
Fokus på kvalitet istället för stress
En arbetsledning som faktiskt förstår hantverket
Möjlighet att utvecklas inom yrket
Bra lön och förmåner
Vi tror på samarbete.
Vi ställer väldigt höga krav på dig som medarbetare - men i gengäld får du goda förutsättningar, schyssta villkor och en arbetsgivare som är flexibel och lösningsorienterad.
Låter det som något för dig?
Hör av dig till oss - vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Smsa 0765585165
E-post: recruit@hemstadaren.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemstädaren Strängnäs
837 52 ÅRE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9825761