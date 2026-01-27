1 st legitimerad lärare till Igelbäckskolan

Sundbybergs kommun / Grundskollärarjobb / Sundbyberg
2026-01-27


Du kan väcka intresse. Och stilla nyfikenhet.

Igelbäckskolan är en kommunal resursskola som tar emot elever i åk 4-9 inom autismspektrat.

Här jobbar lärare och resurspedagoger tillsammans med eleverna i små undervisningsgrupper med lärande och mående i fokus. En av våra lärare har fått ett nytt uppdrag och vi söker därför en vikarie i hemkunskap, bild och idrott under resten av vårterminen.

Som lärare hos oss är du med och skapar den bästa lärmiljön för våra elever som behöver engagerade och skickliga lärare. Vi har en ständig strävan efter att hitta lösningar för att våra elever ska fortsätta utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Vi söker dig som är flexibel i din undervisning, ser varje elevs individuella behov och förutsättningar och har förmåga att möta dessa behov med ditt arbetssätt. Du tar dig an utmaningar med nyfikenhet, tänker utanför lådan och löser problem metodiskt. Du reflekterar över samt planerar och utvärderar din undervisning i samråd med elever och kollegor.

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa åk 4-9 och som har erfarenhet av att undervisa elever med NPF-diagnos. Du behöver ha specialpedagogisk kompetens och kunskaper/erfarenhet av att använda kompenserande och digitala lärverktyg.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

I samband med rekryteringsprocessen behöver du kunna visa ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret för att vara aktuell för tjänst hos oss.

Befattningen är ett vikariat på deltid, 75%.

Tillträde efter överenskommelse/snarast. Ansök senast den 2025-02-15.

Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!

Övrig information

En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.

Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.

Ersättning
Efter överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett deltidsjobb.

Sundbybergs kommun

Sundbybergs stad

Kontakt
Biträdande rektor
Pernilla Widlund
pernilla.widlund@sundbyberg.se
08-706 69 42

9707579

