Zeppelin-CAT söker demoförare/instruktör
Zeppelin Sverige AB / Maskinförarjobb / Upplands Väsby
2025-09-10
eller i hela Sverige
eller i hela Sverige
Zeppelin Sverige AB är exklusiv återförsäljare för Caterpillar Inc. i Sverige och erbjuder nya och begagnade entreprenad- och gruvmaskiner, uthyrningstjänster samt motorer och elgeneratorer. I utbudet finns mer än 100 maskintyper, från minigrävmaskiner till gigantiska gruvtruckar. Maskinerna är driftsäkra, bränsleeffektiva och bygger på modern teknologi. I segmentet för motorer och generatorer är Zeppelin en ledande leverantör av lösningar för applikationer inom industri, marin och järnväg. Den svenska verksamheten är komplett med försäljning, service, finansiering och uthyrning. I organisationen finns gedigen kunskap hos servicetekniker och ingenjörer som servat Caterpillar-produkter under årtionden. Zeppelin tar hand om kunder i hela Sverige och har cirka 520 anställda på 14 platser från norr till söder. Zeppelin Sverige AB är en del av den tyska Zeppelin-koncernen. Mer information finns på zeppelin-cat.se.
Zeppelin Sverige AB söker demoförare/instruktör!
På Zeppelin erbjuder vi dig ett spännande och utvecklande arbete i ett företag som skapar arbetsglädje och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att arbeta hos oss på https://zeppelin-cat.se/karriar-pa-zeppelin/

Om tjänsten
Som Demoförare blir du ansvarig för våra förarutbildningar och maskindemonstrationer. I tjänsten ingår bland annat:
* Utbildning av förare
* Leveransservice och utbildning till köparen/föraren
* Genomgång av maskinens funktioner och eventuella egenheter i samråd med någon av våra säljare
* Genomföra maskindemonstrationer i marknadsföringssyfte på mässor och liknande
* Genomgång av servicepunkter, daglig tillsyn, oljeröntgen och liknande
* Provköra maskiner för att få fram underlag vid kundfrågor
* Utveckla och utföra Eco-driveuppdrag
Du kommer ingå i säljavdelningen som består av 20 kollegor runt om i Sverige. Du rapporterar till Sales Support Manager.Bakgrund
* Förarutbildning på gymnasienivå eller liknande
* Lång erfarenhet av körning av entreprenadmaskiner av olika typer, gärna arbetsledare på byggarbetsplats
* Du har förarbevis för grävmaskin/grävlastare och hjullastare. Fler behörigheter är ett plus och C-körkort är meriterande
* Stort kunnande om handhavande av olika entreprenadmaskiner
* Erfarenhet av maskinstyrningssystem
* Mycket god maskinkännedom gällande Caterpillar. Kännedom av andra märken är meriterande
* Goda språkkunskaper i svenska såväl som engelska, både i tal och skrift
Din profil Du är självgående i din yrkesroll men du tycker även om att samarbeta med andra, både inom och utanför företaget. Du är pedagogisk och tydlig och har en hög social kompetens. Vi ser det som positivt om du har ett intresse för ny teknik.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
* Stor möjlighet att själv kunna planera och prioritera ditt arbete
* Varierande arbete i ett spännande bolag med en stark tillväxt.
* Du får möjlighet att representera ett av världens starkaste varumärken.
* Zeppelin Sverige AB är en stabil arbetsgivare med goda anställnings- och arbetsvillkor.
Placering: Vi finns över hela Sverige och placeringsort sker efter överenskommelse, dock ser vi helst att du bor norr om Stockholm.Tjänsten innebär resor, främst inom Sverige men även resor i övriga Europa kan förekomma.
Tillträde: Efter överenskommelse. Frågor? Kontakta rekryterande chef Kristian Johansson via mail: kristian.johansson@zeppelin.com
eller på telefon: 070 640 83 40.
Intresserad? Skicka din ansökan senast 28 september 2025. Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.
