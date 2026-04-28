Zeppelin söker mekaniker till Boden!
Vill du arbeta i en av Europas modernaste anläggningar - med ett av världens starkaste varumärken, Caterpillar? Då kan det här vara jobbet för dig!
Om rollen
Som mekaniker hos oss arbetar du med renovering av komponenter till Caterpillars maskiner, såsom motorer och växellådor. Du blir en del av ett växande team och får möjlighet att bidra till utvecklingen av vår verksamhet.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett varierande och utvecklande arbete där du arbetar med ett av världens mest välkända varumärken.
Vi erbjuder:
Goda möjligheter till kompetensutveckling
En trygg och säker arbetsmiljö
Friskvårdsbidrag och företagshälsovård
En stabil arbetsgivare med omtanke om sina medarbetare
Ett kompetent och sammansvetsat team
Vi arbetar utifrån våra värderingar: We Care, We Deliver On Our Promise, We Succeed Together. Hos oss står säkerhet, hållbarhet och balans mellan arbete och fritid i fokus. Vi ser mångfald och inkludering som en självklar framgångsfaktor och arbetar aktivt för en jämställd arbetsplats.
Publiceringsdatum2026-04-28
Vi söker dig som har:
Gymnasial eller eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning, eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av arbete som mekaniker eller tekniker
Ett stort intresse för maskiner och teknik
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med datorer i felsökning och rapportering.
B-körkort är ett krav.
Som person är du är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har ett öga för vad som behöver göras och strävar alltid efter att leverera arbete med hög kvalitet. Med ditt teknikintresse har du också en stark vilja att utvecklas och lära dig nytt.
För ytterligare information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Emilia Ekström, ansvarig rekryterare, via e-post på emilia.ekstrom@zeppelin.com
eller telefon 070-508 39 45.
Tjänsten kan tillsättas omgående eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande, vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller.
Vi värnar om en säker arbetsmiljö och genomför därför alkohol- och drogtest vid nyanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JR_17677". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zeppelin Sverige AB
(org.nr 559209-9971)
961 43 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boden Jobbnummer
9879357