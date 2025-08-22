Ytmontör till heltidstjänst!
2025-08-22
Är du noggrann, tekniskt intresserad och har erfarenhet av ytmontering? Just nu söker vi en engagerad och noggrann ytmontör till vår kund i Mölndal - med omgående start!
I denna roll arbetar du i en högteknologisk miljö med montering av elektroniska komponenter på kretskort, där både kvalitet och precision är av högsta vikt. Du blir en viktig del av ett team som tillsammans säkerställer att produktionen håller högsta standard och noggrannhet.
Arbetet innebär hantering av små och känsliga komponenter, vilket kräver god finmotorik, tålamod och ett metodiskt arbetssätt.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig med ett stort intresse för elektronik och teknik, som har tidigare erfarenhet av ytmontering. Du är noggrann, ansvarstagande och trivs i en tekniskt avancerad miljö där kvalitet alltid står i fokus.
Som person är du praktiskt lagd och har lätt för att ta till dig teknisk information. Eftersom du kommer att arbeta i team är det viktigt att du är social, flexibel och har en god samarbetsförmåga.
Tjänsten är på heltid och start är omgående och pågår på obestämd tid. Arbetstider rör sig om 2-skift, varannan vecka dag/kväll.
Krav för att vara aktuell:
• Har erfarenhet av ytmontering och elektronikproduktion
• Är noggrann och arbetar strukturerat
• Trivs med att arbeta i team
• Kan läsa och förstå instruktioner och dokumentation på svenska
Meriterande erfarenheter:
• Erfarenhet av arbete med ASM-maskiner
• Kunskap om MSL (Moisture Sensitivity Level)
• Erfarenhet av att arbeta enligt IPC-standarder, exempelvis IPC 610 eller IPC 7711/21
Låter det här som något för dig? Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista annonseringsdatum, sök redan idag!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
