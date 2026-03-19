Ytbehandlare till Muskövarvet
2026-03-19
Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
Vi söker tre erfarna ytbehandlare till Muskövarvet, personer med utbildning inom industrimålning eller ytbehandling, och gärna behörigheter inom härdplaster och tvåkomponentsfärger.
Som ytbehandlare hos Muskövarvet arbetar du med allt från slipning och blästring av stora fartygsskrov till målning av mindre komponenter, med pensel, roller eller högtrycksspruta. Det är ett kvalificerat hantverk där noggrannhet, ansvar och tekniskt kunnande är nycklar till att lyckas.
Observera: Muskövarvet är en säkerhetsskyddad arbetsplats. Det innebär att du måste vara svensk medborgare, ha ett rent belastningsregister och kunna godkännas i en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Ansvarsområden Slipning och blästring av både små och stora ytor
Målning med pensel, roller och högtrycksspruta
Applicering av 2-komponentsfärger och rostskyddsbehandling
Kvalitetssäkring och dokumentation av utfört arbete
Ort: Muskö i Haninge kommun
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid
Om dig
Du är en självgående och yrkesskicklig ytbehandlare/industrimålare, med god vana vid såväl grovjobb som detaljarbete. Du är van att följa instruktioner, arbeta enligt rutiner och dokumentera ditt arbete. Du trivs med ansvar och tycker om att leverera hög kvalitet, oavsett om det gäller ett helt fartygsskrov eller en enskild komponent.
Du är också en lagspelare som är beredd att hugga i där det behövs och du förstår vikten av säkerhet, noggrannhet och yrkesstolthet.
Kvalifikationer Utbildning inom ytbehandling eller industrimålning
Erfarenhet av härdplaster, 2K-färg och rostskydd
God vana av slipning, blästring och målning med pensel, roller och spruta
Meriterande Utbildning inom härdplast och diisocyanater (enligt Arbetsmiljöverkets krav)
Erfarenhet från marina miljöer
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Företaget
Muskövarvet AB är ett efterfrågat och erkänt underhålls- och reparationsvarv som etablerades 2005 och sedan 2018 är en del av försvarskoncernen Saab. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Örlogshamnen på Muskö, cirka 60 km söder om Stockholm.
Varvet arbetar med helhetslösningar för både militära och civila fartyg - från konstruktion, service och teknisk support till reparationer, ombyggnationer och underhåll, på fartyg upp till cirka 50 ton. Bland kunderna finns civila redare och i stort sett samtliga offentliga redare, med Försvarsmakten som största uppdragsgivare.
Muskövarvet är ett företag där avståndet mellan beslut och handling är kort, och där du som medarbetare har stora möjligheter att vara delaktig i utveckling och förbättring av verksamheten. Företaget värdesätter medarbetarnas trivsel och delaktighet högt, med en företagskultur som genomsyras av teamwork, glädje och kontinuerlig kompetensutveckling.Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet - och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential!
