Yrkeslärare, vård- och omsorgsprogrammet, Kungshögaskolan
2025-09-22
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Kungshögaskolan, som tjänsten är knuten till, är en av två gymnasieskolor i kommunen med drygt 400 elever och cirka 50 personal. På skolan finns såväl högskoleförberedande program som yrkesprogram. Du kommer att ingå i vård- och omsorgsarbetslaget där du hakar i och vidareutvecklar programmets pågående samhällsviktiga arbete. Är du intresserad?
Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.
Läraren ska utifrån de mål som formuleras verka för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt aktivt påverka och stimulera eleverna till att uppnå målen. Därutöver ska eleven ges en undervisning som utifrån lärarens tolkning och förståelse möter kraven i skollag, läroplan och kursplan.
Du ska vara ämneskunnig inom det medicinska området, kunna handleda elever, planera och leda undervisning samt bedöma och betygsätta kunskapsutvecklingen. I samband med elevernas APL (arbetsplatsförlagt lärande) knyter du kontakter som stärker skolans roll i lokalsamhället. Du deltar aktivt i skolans utveckling. Din dokumentation är gynnsam för såväl elev som verksamhet. Du arbetsleds av rektor på skolan.Kvalifikationer
Du som söker har en examen från sjuksköterskeprogrammet och en bred arbetslivserfarenhet från sjuksköterskeyrkets verklighet. Det är meriterande om du därutöver har arbetat som yrkeslärare och om du så även har en yrkeslärarexamen.
Du som söker har förmågan att arbeta med andra människor; du lyssnar, visar empati och verkar respektfullt. I ditt prestigelösa förhållningssätt uppmärksammar och belönar du elevernas goda prestationer. Du har dessutom förmågan att skapa och bibehålla goda relationer både internt mot elever och personal samt externt mot APL-kontakter. Du samarbetar väl med människor i olika sammanhang och med olika funktioner.
Du har förmågan att tala tydligt samt utstrålar trovärdighet och självförtroende. Din undervisning präglas av variation och den anpassas efter målgruppens behov och återkoppling.
Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov. Dessutom har du förmågan att prestera i en pressad miljö och hantera svåra situationer. Du förblir optimistisk inför de nya utmaningar som du ställs inför i skolans värld.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande. Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
