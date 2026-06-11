Student inom statsvetenskap
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2026-06-11
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Ref: 20261378
Student inom statsvetenskap, mänskliga rättigheter, folkhälsa eller strategisk kommunikation Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Vi söker en studentmedarbetare som kan utvärdera modellen för funktionsstödsförvaltningens samverkan med civilsamhället. Syftet med samverkan är att öka delaktighet och demokratin i samhället. Syftet med utvärderingen är att få fram vad som fungerar bra i modellen och vad som behöver utvecklas för att förbättra delaktigheten för förvaltningens målgrupper och civilsamhället.
Funktionsstödsförvaltningen har sen två år arbetat mer strategiskt med samverkan och delaktighet med civilsamhället och då främst med föreningar och organisationer inom funktionsrättsområdet. När de nya arbetssätten startades upp bestämdes det att modellen skulle utvärderas efter två år för att se om den har fungerat och om den behöver justeras. I modellen ingår flera olika forum för samverkan med föreningarna. Det handlar dels om forum som syftar till en mer givande dialog mellan föreningarna och förvaltningen kring de insatser som förvaltningen är skyldig att ge till Malmöborna. Det omfattar även forum som syftar till att öka allmänhetens kunskap om olika funktionsnedsättningar och mänskliga rättigheter kopplat till det.
Utvärderingen ska göras genom att intervjua föreningsrepresentanter samt eventuellt ta fram och skicka ut enkät för att nå flera föreningar. Intervjuer bör ske med samordnarna för civilsamhällesfrågor på förvaltningen och eventuellt andra nyckelpersoner. Du behöver också vara med på möten i förvaltningens samverkansforum med civilsamhället för att få en uppfattning om hur arbetet sker i praktiken. Ett exempel är brukarråd som är ett forum som syftar till att skapa delaktighet för civilsamhället kring förvaltningens arbete.
Utvärderingen ska sammanställas i en rapport som visar på vad som har fungerat och vad som behöver justeras framåt. Den ska användas i att utveckla förvaltningens samverkan med civilsamhället under 2027.
Rapporten ska presenteras för en grupp av föreningsrepresentanter och ansvariga tjänstepersoner.
Som studentmedarbetare i Malmö stad får du möjlighet att parallellt med studierna praktisera dina akademiska kunskaper med uppdrag inom våra verksamheter. Vi erbjuder dig relevant och kvalificerad arbetslivserfarenhet, värdefulla kontakter samt lön. Arbetstiden kan motsvara ungefär 10-15 timmar i veckan.Kvalifikationer
Studentmedarbetarprogrammet vänder sig till dig som har läst minst 60 högskolepoäng och fortfarande studerar under hela uppdragsperioden.
Det finns flera olika tänkbara inriktningar som kan vara aktuella att ta sig an det här uppdraget. Vi ser att utbildningar inom statsvetenskap, mänskliga rättigheter, folkhälsa och strategisk kommunikation kan vara relevanta. Det är önskvärt att studenten har intresse för eller har studerat samverkan, offentlig sektor eller civilsamhälle.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ideellt engagemang inom föreningslivet och erfarenhet av samverkan med offentlig sektor. Det är även meriterande om du har kompetens eller vilja att lära dig om tillgänglighetsanpassad kommunikation.
Som person har du lätt för att samarbeta med andra. Det är viktigt för uppdraget eftersom du kommer möta personer i olika roller och med olika förutsättningar att delta i utvärderingen. Du behöver ha god förmåga att kommunicera med olika målgrupper. Du behöver vara bra på att formulera dig i text.
Det är viktigt att du efter dialog med handledare kan ta egna initiativ. Handledarna kommer alltid finnas till hands men kommer uppmuntra dig att arbeta självständigt.
För att få en bra slutrapport behöver du ha ett strukturerat arbetssätt och förmåga att planera.
Om arbetsplatsen
Du kommer bli en del av en liten arbetsgrupp som arbetar med frågor rörande samverkan mellan civilsamhälle och offentlig förvaltning, delaktighet, funktionsrätt, mänskliga rättigheter, folkhälsa och tillgänglighet. Vårt mål är att du under din tid hos oss ska lära dig nya saker och få förståelse och ökad kunskap kring samverkansprocesser, tillgänglig kommunikation och funktionsrätt.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: Timavlönad. Uppdraget omfattar ca 10-15 timmar under 12 veckor.
Arbetstid: Som studentmedarbetare arbetar du ca 10 -15 timmar i veckan dagtid. Arbetstiden är till stor del flexibel. Du kommer överens med din handledare om arbetstider som går att kombinera med dina studier.
Tillträde: 1 oktober 2026
Antal platser: 1Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261378". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Utvecklingssekreterare
Susanne Abramsson susanne.abramsson@malmo.se Jobbnummer
9959857