Yrkeslärare till Byggprogrammet
Praktiska Sverige AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Skellefteå Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Skellefteå
2025-12-05
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktiska Sverige AB i Skellefteå
, Norsjö
, Luleå
, Örnsköldsvik
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?
Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Om skolan
Praktiska gymnasiet i Skellefteå erbjuder elever ett koncept där teori varvas med praktiska övningar både inne på skolan och ute på arbetsplatser. På Praktiska ställer vi höga krav på oss själva för att skapa de bästa förutsättningarna för en lärorik och rolig utbildning. Vår undervisning präglas av flexibilitet, närhet och praktiskt lärande. Vårt programutbud utgörs av: Bygg och anläggning, Fordon och transport, Försäljning och service, Hotel och turism, El och energi, Vård och omsorg. I dagsläget har skolan ca 150 elever och 26 medarbetare.
Skolan ligger just nu på Åsgatan 24 på Norrböle och på Norrbölegatan 68, centralt läge nära till busstationen. Vi kommer efter sommaren att flytta vår skola till Brogatan 27 på sörböle. Nyrenoverade och ändamålsenliga lokaler där vi kommer växa. Vi är liten skola där alla känner alla och vi hjälps åt för elevernas bästa. Våra utbildningar är skolförlagda, dvs inte lärling. Våra elever har minst 15 veckor APL på 3 år.
Om du vill läsa mer, besök oss på www.praktiska.se/skelleftea
Det här blir du en del av
Vill du vara med och göra Sverige lite bättre? AcadeMedia hjälper människor att utvecklas i hela utbildningskedjan. Vår vision är att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för de allra bästa och mest drivna förskolepedagogerna, lärarna och skolledarna i Sverige. Som en del av Sveriges största utbildningsföretag är karriärmöjligheterna hos oss stora, så varför inte ta chansen?
Det här erbjuder vi dig
Vi växer och utökar med ytterligare en bygglärare!!
Du kommer samarbeta med våra 2 bygglärare, samt övriga i kollegiet.
Vi söker dig som har erfarenhet och/eller utbildning inom husbyggnad och är snickare främst men det är meriterande om du annars har erfarenhet av betong, golvläggning, plattsättning, måleri. I din roll som yrkeslärare på husbyggnadsinriktningen på Bygg och anläggningsprogrammet så undervisar du gymnasieelever i olika yrkeskurser. I din roll som lärare planerar du lektioner, ordnar och håller kontakt med olika företag i branschen där eleverna har APL (praktik) på. Du får under året en intern utbildning i vad gymnasieskolan innebär, pedagogisk utbildning m.m. för att du ska få en bra start och snabbt komma in i rollen. Utbildningen gör du på arbetstid. Kollegor stöttar dig hela vägen och vi har ett starkt sammansvetsat team som finns där för nya kollegor och du får en egen mentor första året.
Det här söker vi
Legitimerad yrkeslärare i bygg. Men har du inte det så är det viktigt att du har flerårig arbetslivserfarenhet av byggbranschen. Trivs du att arbeta med ungdomar och tror att du skulle gilla att undervisa? Det är det viktigaste för att lyckas som lärare! Att du kan branschen och har kontakter är en självklar förutsättning för tjänsten. Som person behöver du vara social, flexibel, ha grundläggande datakunskaper och körkort.
Övrig information
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Tillträdesdag: efter överenskommelse
Placeringsort: Skellefteå
Anställningsform: Deltid 60%, ev mer vid behov/sjukfrånvaro. Tjänsten kan kombineras med vikariepool och då bli upp till 100%. Visstidsanställning som övergår till tillsvidare efter ett år (efter godkänd PIL-utbildning).
Sista dag att ansöka är 5/1-26. Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.
Kontaktperson: Carina Berggren, rektor
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut. Ha klart med dina referenser då rekryteringsprocessen kan gå snabbt.
Polisens belastningsregister mot barn och ungdomar är ett måste att visa upp vid ev anställning.
Välkommen med din ansökan!
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Ersättning

Enligt överenskommelse
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktiska Sverige AB
