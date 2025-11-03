Yrkeslärare Köksbiträde/ Kock
Culinary Arts School Sverige AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Halmstad
2025-11-03
Yrkeslärare i Restaurang och Storkök
Plats: Halmstad
Arbetsgivare: Culinary Arts School Sverige ABPubliceringsdatum2025-11-03Om företaget
Culinary Arts School Sverige AB är en modern utbildningsanordnare med fokus på kvalitet, yrkesskicklighet och människors utveckling. Hos oss får både elever och personal växa - i en inspirerande miljö där mat, service och kreativitet står i centrum.
Vi söker nu en engagerad yrkeslärare inom restaurang och storkök till vår verksamhet i Halmstad.
Om rollen
Som yrkeslärare kommer du att undervisa och handleda vuxna deltagare inom restaurang och storkök. Du planerar, genomför och följer upp utbildningen i nära samarbete med kollegor och arbetslivet.
Vi lägger stor vikt vid personlighet, engagemang och förmågan att möta människor med respekt och värme.
Du behöver trivas med att arbeta flexibelt, kunna anpassa undervisningen efter individens behov och bidra till en positiv lärandemiljö.
Kvalifikationskrav (enligt Arbetsförmedlingens riktlinjer)
Yrkeslärare inom restaurang och storkök
För att uppfylla kraven för anställning ska du ha:
Minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid inom restaurang och storkök.
Minst 2 års erfarenhet av att utbilda vuxna inom yrkesområdet (t.ex. gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning eller arbetsmarknadsutbildning) under de senaste 6 åren.
Alternativt: Pedagog
Du kan även uppfylla något av följande alternativ:
Alternativ 1:
Minst 1 års yrkeserfarenhet av pedagogiskt arbete på heltid
Minst 60 högskolepoäng inom pedagogik
Alternativ 2:
Du uppfyller kraven för yrkeslärare enligt ovan.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för att utveckla människor.
Har ett positivt, prestigelöst och flexibelt arbetssätt.
Är trygg i din yrkesroll och gillar att samarbeta.
Har en pedagogisk förmåga och kan skapa engagemang hos deltagarna.
Vi erbjuder
En stimulerande och varm arbetsmiljö där människor och lärande står i fokus.
Möjlighet att påverka utbildningens innehåll och utveckling.
En roll med både ansvar och frihet.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt!
Urval och intervjuer sker löpande. Och tillsättning av tjänsten sker enligt ÖK.
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: magnus@cassab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Culinary Arts School Sverige AB
